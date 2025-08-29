A Qubit+ tartalmai Mátrai Erőmű Gyilkos hőség Eltűnő talajvíz AI vagy nem AI Robotaxi

Fogyasztószert hirdetnek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve

augusztus 29.
tudomány
A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában – figyelmeztet az egyetem közleménye.

A fogyasztószer hirdetéseiben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak „egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével”.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.

