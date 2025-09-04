Ornitológia szenzáció: új költőfajjal gazdagodott a magyarországi madárfauna

A 2012. december közepén Csákváron dokumentált első, és a 2018 novemberének utolsó napján a Kunszentmiklóshoz tartozó Bösztör és Szabadszállás határában feljegyzett második megfigyelés után madártani szenzáció, hogy idén nyáron két egészséges fióka kelt ki az etiópiai faunatípusba tartozó feketeszárnyú kuhi (Elanus caeruleus) első magyarországi fészakaljából.

Elanus_caeruleus Fotó: Wikipédia

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) csütörtöki közleménye szerint a szakirodalomban mindeddig a „rendkívül ritka kóborló” jelző kíséretében tárgyalt „faj előfordulásának érdekessége, hogy 2022 óta minden alkalommal a nemzeti park Kardoskúti Fehértó részterületén, Hódmezővásárhely külterületén került elő, évszaktól függetlenül. Ami az elmúlt három év megfigyeléseiben még közös volt, hogy minden alkalommal csupán egyetlen példányt regisztráltak a szakemberek. Idén május 8-án újra feltűnt itt a faj és a hónap végéig több alkalommal látták, fényképezték. Május után azonban nem találkoztak vele a megfigyelők egészen addig, amíg Horváth Éva (Széltapogatók Nonprofit Kft.) a nyár során fel nem fedezte fészkét az említett terület egy kis facsoportjában. A két kifejlett madár négytojásos fészekaljából végül két fióka kelt ki”.

A feketeszárnyú kuhi (Elanus caeruleus) első magyarországi fészakalja 2025 nyarán Hódmezővásárhely térségében Fotó: Horváth Éva

Kuhifiókák Hódmezővásárhely térségében 2025 nyarán Fotó: Horváth Éva

A kuhi, olvasható az MME-közleményében, a szavanna jellegű területek, fás legelőkkel tarka nyílt élőhelyek költő madara, táplálékát meghatározóan mezei pocokkal, kisemlősökkel táplálkozik, de ezen túl rovarokat, gyíkokat, esetleg énekesmadarakat is fogyaszthat. A faj Afrika és Dél-Ázsia egyes területein, illetve a Közel-Keleten igen gyakori, de jelentős költő állománya ismert Portugália, Spanyolország és Franciaország területén is.

Az első Magyarország területén fészkelő kuhipár tojója az ornitológiai jelölő gyűrűk felhelyezésekor 2025 augusztusának végén Fotó: Horváth Éva

Az Orbán Zoltán, az MME szóvivője által készített alábbi videó a kuhi második, 2018-as magyarországi észlelésekor készült:

* * *

