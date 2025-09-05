Bemutatják David Bowie befejezetlen, Spectator című utolsó művének megtalált dokumentumait

David Bowie 2016-ban bekövetkezett halálakor egy nagyszabású stúdióalbummal búcsúzott, ez volt a Blackstar, amely januárban, a művész halála előtt két nappal jelent meg, és tudatos, lezáró gesztusnak tűnt. Most azonban kiderült, hogy Bowie még egy munkát tervezett, amibe utolsó hónapjaiban bele is kezdett. Bowie „18. századi musicalként” jellemezte a művet – számolt be a BBC, amelyhez a művész hagyatékából származó dokumentumok is eljutottak.



A Spectator című tervezett mű létezéséről még legközelebbi munkatársai sem tudtak – egészen addig, amíg 2016-ban fel nem fedezték Bowie jegyzeteit, amelyek a dolgozószobájában voltak elzárva. Ezeket nemrég a Victoria & Albert Múzeumnak (V&A) adományozták, Bowie személyes archívumával együtt.

David Bowie 2002-ben, párizsi koncertjén Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Bowie jegyzeteiből kiderül, hogy a 18. századi London foglalkoztatta, a város művészetének és szatirikus humorának fejlődése, valamint az alvilág történetei. Ha be tudta volna fejezni, régi elképzelése vált volna valóra, vagyis, hogy színházi megvalósításra szánt musicalt írjon. „Mindig szerettem volna darabokat írni” – idézi a BBC egy 2002-es nyilatkozatát. „Nyilván írhatok olyasmit, amit a nappalimban játszunk, de a szándékom inkább az, hogy nagy közönség előtt lehessen ezeket a darabokat bemutatni.”

Bowie jegyzeteit, amelyeket a Spectator-hoz készített, úgy találták meg, ahogyan hagyta őket: a falra tűzve, New York-i irodájában. Ezt a szobát mindig zárva tartotta, csak neki és személyi asszisztensének volt kulcsa hozzá, így a jegyzetek érintetlenül maradtak, amíg meg nem kezdődött a hagyaték feldolgozása. Ebből most szeptember 13-án, a David Bowie Centre megnyitásakor nyílik kiállítás a V&A East Storehouse-ban, London keleti részén, Hackney Wickben.

David Bowie a Hunger (1983., r.: Tony Scott) című filmben Fotó: Photo12 via AFP

A Spectator egy napilap volt, amelynek 1711 és -12 között 555 száma jelent meg, és a londoni társadalom történéseit, szokásait és divatirányzatait tárgyalta. Jegyzeteiben Bowie összefoglalta a lap több cikkét, és tízes skálán értékelte őket. Különösen tetszett neki egy tanmese két nővérről – az egyik gyönyörű, de „hiú és szigorú”, aki elveszítette udvarlóját a csúnya, de kedvesebb testvére javára. Bowie nyolc pontot adott a sztorira ezzel a kommentárral: „jó mellékszál lehetne belőle”. A bűn és bűnhődés problémaköre különösen foglalkoztatta: az egyik jegyzetében egy nyilvános akasztás utáni jelenetet ír le, amelyben „sebészek verekednek a holttestekért”.

Jack Sheppardot, a korszak közismert tolvaját tette volna meg az egyik főszereplőnek, de utal Jonathan Wildra, a „tolvajfogó tábornokra” is, akinek nevéhez Sheppard letartóztatása és kivégzése fűződik. Egy másik lehetséges cselekményelem az volt, hogy a musical központi figuráját megtámadja a Mohocks néven ismert, hírhedt banda.

Megemlékezés Berlinben, David Bowie egykori lakhelyénél, 2016 nyarán Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

„A Mohock-jelenség 1712-ben jelent meg, és nagy visszhangot keltett az akkori médiában” – idézi a BBC Bob Harrist, az Oxfordi Egyetem tanárát. „Ez azt jelentette, hogy magas társadalmi státuszú fiatal férfiak este részegen emberekre támadtak London utcáin, a nőket sem kímélve. A város tele volt éles ellentétekkel: a magas és az alacsony, az erényes és a bűnöző között, és a szélsőségek egymás mellett léteztek. London ebben az időszakban izgalmas, lüktető, sokszínű hely volt, Nyugat-Európa legnagyobb városa, több mint félmillió lakossal, olyan erőteljes médiával, amely folyamatosan kommentálta a történéseket.”

Madeleine Haddon, a Bowie-gyűjtemény vezető kurátora azt emeli ki, hogy Bowiet érdekelte a korszak művészete is, különösen olyan festők, mint Joshua Reynolds vagy William Hogarth, és foglalkoztatta a művész szerepe az adott időszakban. A szakértő szerint érdekes az is, hogy ezzel a tematikával 2015-ben, New York-ban foglalkozott, az akkori politikai helyzet kontextusában.

* * *

