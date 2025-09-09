A szamurájetikett csökkenti az időskori elesés kockázatát

A kinyújtott térd ereje kulcsfontosságú az egyensúly megtartásához, a hagyományos japán etikett pedig bővelkedik azokban a mozdulatokban, amelyek erősítik a térdet, ezzel pedig növelik a stabilitást is – derült ki a Tókuhui Egyetem egy frissen megjelent kutatásából.

A rei-hónak nevezett üdvözlések, a tatamin ülés és a gubbasztós vécé használata mind erősítik a térdet és javítják az egyensúlyérzéket, az egyetem kutatói szerint azonban az országban egyre jobban elterjedtek az európai stílusú vécék és székek, és a tatami is kezd kimenni a divatból.

A hagyományos üdvözlésekhez tartozó mozdulatsorokat viszont tatami és vécé nélkül is lehet gyakorolni, és már napi öt perc is elegendő ahhoz, hogy erősebbé tegye a térdet, ami a kutatók szerint idős korban csökkenti az elesés kockázatát, valamint mozgékonyabbá és önállóbbá is teszi az embert.

Az A és C ábrán a japán leülés és felállás folyamatábrája látható, a B és D ábrán a hétköznapi Fotó: Ogasawara et al., Tohoku J. Exp. Med., 2025

Az erős térd életet menthet

A kutatás résztvevőit két csoportra osztották: az egyik csoport hetente legalább négy alkalommal, napi öt percen keresztül végezte az egyenes háttal történő guggolásból és felállásból álló gyakorlatsort három hónapon keresztül, míg a másik csoport nem építette bele a rei-hót a napirendjébe. A kutatók a három hónap előtt és után is megmérték, hogy az önkéntesek milyen erőt tudnak kifejteni a térdükkel.

A kutatás eredményei szerint a kontrollcsoport teljesítménye 2,5 százalékkal nőtt, a gyakorlatokat végzőké viszont 25,9 százalékkal, ami a tanulmány vezető szerzője, Ogaszavara Ajaka szerint jól mutatja, hogy a hagyományos japán etikett nemcsak kulturális örökség, hanem kézzelfogható haszna is van – ráadásul a mozdulatsorokat a hétköznapi életben, különösebb erőfeszítés nélkül is lehet használni, így a szó szoros értelmében vett edzésre sincs szükség.

Mint a kutatók is felhívták rá a figyelmet, ez a láthatatlan edzés azért is fontos, mert míg egy esés a fiatalabbaknál jobb esetben csak múló kellemetlenséget jelent, az idősebbeknél súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet, ezért minden olyan módszer, amivel csökkenteni lehet a kockázatát, életeket menthet.

