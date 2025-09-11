Így látták a szeptember 11-ei terrortámadásokat a radarképernyőket figyelő légiforgalmi irányítók

24 évvel ezelőtt az Oszáma bin Láden által vezetett al-Káida négy utasszállító gép eltérítésével példátlan súlyosságú terrortámadásokat hajtott végre az Egyesült Államok ellen, aminek következtében közel háromezren életüket vesztették és több ezren megsérültek.

A Tudásmorzsák a repülésről nevű magyar YouTube-csatorna nemrég egy két és fél órás rekonstrukciót tett közzé, amin a légiforgalmi irányítás szemszögéből követhetjük végig, hogy mi történt 2001. szeptember 11-én:

A videóban a csatorna Facebook oldala szerint az Egyesült Államokat és a világot megrázó nap eseményei másodpercről másodpercre követhetők végig eredeti radarképek, rádió és telefonbeszélgetések, valamint a légiforgalmi irányítás által pilótáknak küldött ACARS üzeneteken keresztül.

Az iszlamista támadássorozat az American Airlines 11-es járat eltérítésével kezdődött, amit a terroristák magyar idő szerint 14:46-kor vezettek neki a New York-i Világkereskedelmi Központ északi tornyának. Tizenhét perccel később, 15:03-kor a United Airlines 175-ös járata eltalálta a déli tornyot, ami után világossá vált, hogy előre kitervelt támadásról van szó.

15:37-kor az American Airlines 77-es járata az amerikai védelmi minisztérium Arlington megyében található épületének, a Pentagonnak csapódott. A negyedik eltérített gépen, a United Airlines 93-as járatán, aminek a célpontja a Washington DC-ben található Fehér Ház vagy a kongresszus székhelyéül szolgáló Capitolium lehetett, az eseményekről értesülő utasok fellázadtak a terroristákkal szemben, akik erre válaszul 16:03-kor a gépet Pennsylvániában a földbe vezették.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) 15:45-kor elrendelte az Egyesült Államok légterének lezárását, ami két napig tartott. A támadássorozatra válaszul Donald Rumsfeld hadügyminiszter 16:53-kor az amerikai hadsereg készültségi szintjét a Jom kippuri háború óta először DEFCON 3-ra emelte, és a nap végére a legtöbb amerikai nagyváros felett vadászgépek járőröztek.

Néhány nappal később kezdetét vette a közel két évtizedig tartó terror elleni globális háború, aminek során 2011. május 2-án amerikai kommandósok a pakisztáni Abbotábádban végeztek a terrorszervezet vezetőjével, bin Ládennel.