Szemcsepp válthatja ki a korral járó távollátás miatti szemüvegviselést vagy látásjavító műtétet

Kutatók olyan szemcseppet mutattak be, amely képes kiváltani az úgynevezett öregszeműség (presbiópia) miatti szemüvegviselést vagy szemműtétet. Az öregszeműség a szemlencse korral járó rugalmasságának elvesztését jelenti, ami miatt romlik a szemek közeli fókuszképessége. Ezek a tünetek általában 40-45 éves korban jelentkeznek, és egy ideig enyhíthetők az olvasási távolság megnövelésével. Azonban idővel olvasószemüvegre, kontaktlencse viselésére vagy lézeres szemműtétre is szüksége lehet a páciensnek. Ugyanakkor a szemromlás miatti korrekció mértéke folyamatosan változik, így egyik kezelési lehetőség sem jelent végleges megoldást.

A Koppenhágában vasárnap megrendezett, az európai szürkehályog- és refraktív sebészek társaságának (ESCRS) konferenciáján bemutatott retrospektív tanulmány azt találta, hogy az öregszeműséggel élő résztvevők többsége az új szemcsepp használata után akár két-három sorral többet is el tudott olvasni a közeli látásélesség felméréséhez használt Jaeger-táblán. A vizsgálatban résztvevő 766 érintett naponta két alkalommal használta a szemcseppeket: egyszer ébredés után, majd ezután hat órával később. A cseppek pilokarpint tartalmaztak, amely megfeszíti a szemlencse alakját szabályozó izmot és összehúzza a pupillákat. Emellett az orvosok nem-szteroid alapú, gyulladáscsökkentő hatású diklofenákot is adtak a készítményhez.

A kísérlethez három kontrollcsoportra osztották a résztvevőket, akiknek eltérő mennyiségű pilokarpint tartalmazó cseppeket adtak. Az a 148 résztvevő, aki 1 százalékos pilokarpin koncentrációjú szemcseppet kapott majdnem 100 százalékban kettő vagy annál több sort tudott elolvasni a szemvizsgáló táblán. A 2 százalékos kontrollcsoportba 248 érintettet osztottak be a kutatók. A résztvevők 69 százaléka akár három, vagy több sort is képes volt elolvasni, de ez az arány elérte a 84 százalékot a résztvevők harmadik csoportjában. Az ebbe tartozó 370 érintett ugyanis 3 százalékos pilokarpin tartalmú szemcseppet kapott.

A kutatók bizakodóak az eredményekkel kapcsolatban – hiszen a javulás tartósan, két évig fennállt – de még hosszú a széleskörű használathoz vezető út. Giovanna Benozzi, a Buenos Aires-i Presbiópia Kutatóközpont igazgatója úgy nyilatkozott, hogy „lenyűgöző, hogy az 1 százalékos pilokarpint kapott 148 beteg közül 99 százalék elérte az optimális közeli látást, és kettő vagy több extra sort el tudott olvasni”. Ugyanakkor ez a kezelési lehetőség sem járt mellékhatások nélkül. A tesztalanyok leggyakrabban átmeneti homályos látást, a szemcsepp használatakor irritációt és fejfájást tapasztaltak. Burkhard Dick, az ESCRS elnöke szerint bár az eredmények bizakodásra adnak okot, a kutatóknak több központban végzett, hosszú lefolyású megfigyeléseket kell még végezniük – írja a Guardian.

A látásjavító módszerek tárháza nemrég egy másik alternatívával is bővült. Az Amerikai Kémiai Társaság augusztusi konferenciáján mutatták be az elektromechanikus átformálásnak nevezett metódust. A kezelés során a szem szaruhártyájában enyhe elektromos árammal megváltoztatják a szövet kémiai kondícióját, amellyel elkerülhető a lézeres beavatkozás.