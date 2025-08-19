A Qubit+ tartalmai Mi fér bele? Éghajlatváltozás Harcosok klubja Vérre forgatott szószórás Sötét trükkök Rágcsálókrízis

Lézer és vágás nélküli látásjavító beavatkozás válthatja fel a lézeres szemműtétet

Bodnár Zsolt
augusztus 19.
tudomány
Tudósok egy olyan új látásjavító beavatkozás kifejlesztésén dolgoznak, amely lézerek, vágások és a hagyományos szemműtétek kockázatai nélkül tud alternatívát nyújtani a lézeres szemműtéttel szemben. Az Amerikai Kémiai Társaság augusztusi konferenciáján Michael Hill, a Los Angeles-i Occidental College vegyészprofesszora és Brian Wong, az irvine-i Kaliforniai Egyetem oktatókórházának sebésze mutatta be az elektromechanikus átformálásnak (electromechanical reshaping, EMR) nevezett technikát.

Az újszerű beavatkozás során ahelyett, hogy a szaruhártyából szövetet távolítanának el lézerekkel, enyhe elektromos áram segítségével ideiglenesen megváltoztatják a szövet kémiai állapotát, így a szaruhártya alakíthatóvá válik. Az új forma ezután rögzül, ami elméletileg kijavíthatja a rövidlátást, a távollátást vagy a köznyelvben helytelenül szemtengelyferdülésként ismert asztigmatizmust is.

A módszer tesztelésére a kutatók platina „kontaktlencséket” terveztek, amelyek elektródaként működve finoman formázták a szaruhártyát kis elektromos töltés hatására. Egy kísérletben 12 nyúl szemgolyóján – köztük 10, mesterségesen rövidlátóvá tett szemen – végezték el a beavatkozást, és a szaruhártya körülbelül egy perc alatt igazodott a lencse alakjához. Ez nagyjából ugyanannyi idő, mint a lézeres szemműtét esetében, csak vágások és költséges eszközök nélkül. A szem sejtjei túlélték a kezelést, és külön kísérletekben az EMR még a vegyi anyagok által okozott szaruhártya-homályt is enyhítette, amit jelenleg csak teljes szaruhártya-átültetéssel lehet kezelni.

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatás még nagyon korai szakaszban tart. A következő lépésben szigorúan ellenőrzött állatkísérleteket végeznek élő nyulakon, hogy teszteljék a módszer biztonságosságát és hatékonyságát, valamint azt vizsgálják, hogy az EMR mennyire alkalmazható különféle látásproblémák esetén. A finanszírozási bizonytalanságok lassítják az előrehaladást, de a kutatók bíznak benne, hogy a technika olcsóbb, kevésbé invazív és akár visszafordítható alternatívája lehet a lézeres szemműtétnek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

Hardi Richárd szemészorvos: Itthon kezdőként epekedtünk, hogy műthessünk is, Afrikában havonta 200 műtétet végzek el

Hardi Richárd szemészorvos: Itthon kezdőként epekedtünk, hogy műthessünk is, Afrikában havonta 200 műtétet végzek el

Balázs Zsuzsanna tudomány 2023. július 19.

A missziós orvos a semmiből épített szemészeti klinikát a kongói esőerdőben, de már a százmilliós ország fővárosából is hozzá küldik a retinaműtétre váró betegeket. A tízezrek látását visszaadó Richárd doktorral és a munkáját 8 éve követő fotóssal, Hajdú D. Andrással a Szentendrén nyílt kiállításuk apropóján beszélgettünk.