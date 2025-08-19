Lézer és vágás nélküli látásjavító beavatkozás válthatja fel a lézeres szemműtétet

Tudósok egy olyan új látásjavító beavatkozás kifejlesztésén dolgoznak, amely lézerek, vágások és a hagyományos szemműtétek kockázatai nélkül tud alternatívát nyújtani a lézeres szemműtéttel szemben. Az Amerikai Kémiai Társaság augusztusi konferenciáján Michael Hill, a Los Angeles-i Occidental College vegyészprofesszora és Brian Wong, az irvine-i Kaliforniai Egyetem oktatókórházának sebésze mutatta be az elektromechanikus átformálásnak (electromechanical reshaping, EMR) nevezett technikát.

Az újszerű beavatkozás során ahelyett, hogy a szaruhártyából szövetet távolítanának el lézerekkel, enyhe elektromos áram segítségével ideiglenesen megváltoztatják a szövet kémiai állapotát, így a szaruhártya alakíthatóvá válik. Az új forma ezután rögzül, ami elméletileg kijavíthatja a rövidlátást, a távollátást vagy a köznyelvben helytelenül szemtengelyferdülésként ismert asztigmatizmust is.

A módszer tesztelésére a kutatók platina „kontaktlencséket” terveztek, amelyek elektródaként működve finoman formázták a szaruhártyát kis elektromos töltés hatására. Egy kísérletben 12 nyúl szemgolyóján – köztük 10, mesterségesen rövidlátóvá tett szemen – végezték el a beavatkozást, és a szaruhártya körülbelül egy perc alatt igazodott a lencse alakjához. Ez nagyjából ugyanannyi idő, mint a lézeres szemműtét esetében, csak vágások és költséges eszközök nélkül. A szem sejtjei túlélték a kezelést, és külön kísérletekben az EMR még a vegyi anyagok által okozott szaruhártya-homályt is enyhítette, amit jelenleg csak teljes szaruhártya-átültetéssel lehet kezelni.

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatás még nagyon korai szakaszban tart. A következő lépésben szigorúan ellenőrzött állatkísérleteket végeznek élő nyulakon, hogy teszteljék a módszer biztonságosságát és hatékonyságát, valamint azt vizsgálják, hogy az EMR mennyire alkalmazható különféle látásproblémák esetén. A finanszírozási bizonytalanságok lassítják az előrehaladást, de a kutatók bíznak benne, hogy a technika olcsóbb, kevésbé invazív és akár visszafordítható alternatívája lehet a lézeres szemműtétnek.

