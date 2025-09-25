Tényleg a holdfázisokhoz igazodhat a menstruációs ciklus, csak az okostelefonok és a LED-es fényforrások bekavarnak

Az okostelefonok és a LED-es megvilágítás alááshatják a menstruációs ciklus holdfázisokhoz történő természetes igazodását – állítja egy friss kutatás, amiről szerdán adott ki közleményt a Würzburgi Egyetem.

Charlotte Helfrich-Förster, a Würzburgi Egyetem (JMU) cirkadián ritmus kutatásával foglalkozó professzora és kollégái azt kívánták megérteni, hogy tényleg szinkronizálódhat-e a 29,5 napos holdciklussal a nagyjából hasonló hosszúságú női ciklus. Bár egyes kutatások korábban erre utaltak, mások nem találtak bizonyítékot az összefüggésre, ami miatt a tudományos közösség évek óta vitatottként kezeli a hipotézist.

A szakemberek most egyes nők elmúlt évtizedekből származó ciklusnaplóit hasonlították össze múlt századi adatokkal, amik között a Science Advances folyóiratban szerdán közölt tanulmányuk szerint jelentős eltéréseket találtak. „Kimutattuk, hogy a Holdhoz történő igazodás jelentősen lecsökkent a LED-ek bevezetése, valamint az okostelefon és képernyőhasználat megnövekedése óta” – mondta Helfrich-Förster, ugyanakkor a kettő közötti ok-okozati összefüggést a rendelkezésre álló adatokkal nem tudták igazolni.

Helfrich-Förster és munkatársai szerint menstruációs ciklus 2010 előtt, az okostelefonok és a LED-es megvilágítás elterjedését megelőzően jelentős egybeesést mutatott a holdciklussal, 2010 után viszont ez főként csak januárban volt jellemző, amikor a kutatók szerint a Nap, a Föld és a Hold közötti gravitációs erők a legerősebben jelentkeznek.

Ez azt jelentené, hogy számos tengeri élőlényhez hasonlóan az embereknél is létezik egy belső „Hold óra”, ami a természetes fény és gravitációs erők révén képes a holdciklushoz igazodni. Az, hogy ez miként mehet végbe, egyelőre a kutatók szerint is rejtély, de valószínűleg közvetett légköri vagy mágneses hatások révén. „Egyáltalán nem világos, hogy egy ilyen Hold óra miként szinkronizálódhat a Föld és Hold közötti gravitáció parányi ciklikus változási révén” – mondta Helfrich-Förster.