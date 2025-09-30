Allergia és cukorbetegség elleni gyógyszerek enyhíthetik a sclerosis multiplexben szenvedő betegek tüneteit

Egy korai szakaszban lévő kutatás szerint ígéretes lehet egy gyakran cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszer és az antihisztamin kombinációja sclerosis multiplex (SM) esetén – írja a Guardian. A sclerosis multiplex a központi idegrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegség, amely a leggyakoribb krónikus idegrendszeri kór a 30-as, 40-es éveikben járó felnőtteknél. Akkor alakul ki, amikor az agyban és a gerincvelőben futó idegeket megtámadja az immunrendszer, és lelassítja vagy megszakítja az idegsejtek közötti elektromos jelek továbbítását.

Világszerte közel 3 millió embert érint az SM, amelynek kezdeti tünetei általában a zsibbadás, a látászavarok, illetve az egyensúlyvesztés. Azonban a diagnózis felállítását nehezíti, hogy sok más betegség is hasonló panaszokat produkál, és gyakran relapszációs, azaz nem lineáris az idegek leépülése, hanem időnként elmúlnak a zavaró jelek. A betegség súlyos állapotban remegéshez, beszédzavarhoz és izommerevséghez vezet.

MRI-felvétel, amin jól láthatok a sclerosis multiplex okozta gócok. Fotó: NIH / IMAGE POINT FR/BSIP via AFP

A Cambridge-i Egyetemen végzett CCMR Two vizsgálatba 70 beteget vontak be, akiknek relapszáló tüneteik voltak. A résztvevők egyik csoportjának klemasztint (antihisztamin, allergiás reakciók kezelésére alkalmazzák) és metformint (kettes típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer) adtak, míg a kontrollcsoport placebo anyagot kapott. A kutatás eredményei szerint a gyógyszeres kezelésen átesett résztvevők idegeiben 1,3 milliszekundummal gyorsabban haladtak át az elektromos jelek, mint a kontrollcsoportnál.

Ugyanakkor a betegek látásában nem történt javulás, és Nick Cunniffe, a Cambridge-i Egyetem neurológusa, a CCMR Two vizsgálat vezetője elmondta, hogy „a következtetésem az, hogy a gyógyszereknek valóban van biológiai hatásuk a remyelinizáció elősegítésére, de világossá kell tenni, hogy a betegek hat hónap alatt nem érzik jobban magukat tőlük”. A remyelinizáció az a folyamat, amikor az idegsejtek körül elpusztult védőburkot regenerálják és újjáépítik. A kutatás bebizonyította, hogy bár a még meglévő idegeket képes a gyógyszerkombináció feleleveníteni, az elhalt idegsejtekre nincs hatással.