Európára szóló sikert ért el a BME kutatórakéta-fejlesztő csapata

Több kategóriában is kiemelkedő eredményt ért el az idén Portugáliában rendezett European Rocketry Challenge (Euroc) versenyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kutatórakéták fejlesztésével foglalkozó hallgatói csapata, a BME Suborbitals. Az egyetem hétfői sajtóközleménye szerint a kontinens legnagyobb egyetemi rakétafejlesztő versenyén 30 csapat mérte össze tudását.

A BME Suborbitals saját fejlesztésű szilárd hajtóanyagú rakétamotorral mérettette meg magát repült Portugáliában, két különdíjat elnyerve az egyetemi rakétaversenyén.

A BME Suborbitals az Aurora powered by Evosoft rakétával a 2025-ös EUROC versenyen Fotó: BME Suborbitals

A hétfői sajtóközlemény szerint az „Aurora powered by Evosoft rakéta 2232 méteres csúcsmagasságot ért el (...), szeparációja sikeres volt, és nominálisan nyílt a házon belül gyártott fékernyő. A főernyő azonban nem nyílt ki, így a rakéta körülbelül 30 m/s sebességgel ért földet, ami kisebb sérüléseket okozott. A recovery (mentés) ennek ellenére gyorsan és eredményesen zajlott”.

A magyar rakéta startja a Portugáliában rendezett 2025-9ös EUROC versenyen Fotó: BME Suborbitalis

A szilárd hajtóanyagú motorral induló csapatok között 2., összetettben pedig 5. helyen végzett magyar rakétafejlesztő hallgatók elhozták a legszervezetebb csapatnak járó díjat, valamint a legigényesebb műszaki dokumentációért járó díjat, miközben a Vehicle Design kategóriában a harmadik legmagasabb pontszámot is megkapták.