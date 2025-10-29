Lecsapott Kubára a Melissa, a Karib-térségben valaha látott egyik legerősebb hurrikán

205 kilométeres óránkénti szélsebességgel csapott le Kuba déli partvidékére szerda reggel a Melissa hurrikán. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ által „extrém veszélyesnek” nevezett, jelenleg a Saffir–Simpson-féle hurrikánskála szerint 3-as erősségű trópusi ciklon útjából a kubai hatóságok 735 ezer embert telepítettek ki.

A Melissa, ami a valaha a Karib-térségben megfigyelt harmadik legerősebb hurrikán, kedd este még 295 kilométer per órás szélsebességgel ért partot Jamaica New Hope települése közelében. A 2,8 milliós szigetországban az 5-ös erősségű hurrikán következtében több mint félmillióan maradtak áram nélkül.

A Melissa hurrikán 2025 október 29-én, ahogy megközelíti Kubát Fotó: NOAA/NESDIS/STAR/GOES-19

„Az eddigi jelentések kórházakban keletkezett károkról, valamint jelentős, lakóházak, kereskedelmi ingatlanok és az úthálózat által elszenvedett károkról szólnak” – idézte a Reuters hírügynökség Jamaica miniszterelnökének, Andrew Holness-nek a CNN-nek adott nyilatkozatát. A jamaicai hatóságoknak egyelőre nincs információja a trópusi ciklonhoz köthető halálesetekről, de annak erejét és a károk mértékét figyelembe véve Holness azt mondta, hogy arra számítanak, többen is életüket vesztették a természeti katasztrófában.

Így nézett ki a Jamaicához közelítő 5-ös erősségű Melissa

A Melissa volt az eddigi legerősebb hurrikán, ami valaha közvetlenül áthaladt Jamaica fölött. „Ez egy katasztrofális szituáció – mondta a hírügynökségnek a Meteorológiai Világszervezet trópusi ciklon szakértője, Anne-Claire Fontan. – Jamaicának ez lesz egyértelműen az évszázad vihara”.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) GOES-19 időjárási műholdjának keddi felvételein jól kivehető, ahogy a hurrikán kolosszális szeme Jamaica felé közelített:

A hurrikán szemét az európai Sentinel–2 földmegfigyelő műhold is megörökítette nagy felbontású képalkotójával:

Ahogy a Melissa áthaladt a hegységekkel borított szigetország felett, szélsebessége mérséklődni kezdett. Ahogy azonban ismét a Karib-tenger fölé ért, visszaerősödött és 4-es kategóriájú hurrikánként haladt tovább, mielőtt Kubát elérve ismét legyengült. A Nemzeti Hurrikán Központ legfrissebb riasztásában azt írta, hogy Kuba keleti részén életveszélyes vihardagályra, villámárvizekre és földcsuszamlásokra kell számítani a 3-as erősségű hurrikán következtében.

De hogy lett a Melissából 295 kilométeres óránkénti szélsebességet elérő hurrikán? A New Scientist szerint nincs kétség afelől, hogy a globális felmelegedés hozzájárult a Melissa erejéhez. Daniel Gilford, a Climate Central nonprofit szervezet szakértője és kollégáinak kezdeti elemzése szerint a térségben tapasztalható magas tengerfelszíni hőmérséklet, ami a trópusi ciklon erősödését táplálta, 500-700-szor vált valószínűbbé a klímaváltozás következtében.

A tengerfelszíni hőmérsékletek (SST) globális anomáliái 2025 október 27-én a Climate Reanalyzer térképén az 1971-2000 közötti időszakhoz viszonyítva Fotó: Climate Reanalyzer

„Ez jól szemlélteti, hogy mennyire valószínűtlenek lettek volna a Melissa környezetében megfigyelt rendkívül magas hőmérsékletek az ember által okozott klímaváltozás nélkül” – mondta Gilford.