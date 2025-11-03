A kevlárnál háromszor ellenállóbb szövetet szőttek pekingi kutatók
- Link másolása
- X (Twitter)
- Tumblr
A valaha készített legerősebb szövetként mutatja be a New Scientist azt a „szén nanocső/heterociklusos aramid kompozitot”, amelyet a pekingi Egyetem anyagkutatói mutattak be a Matter folyóiratban publikált tanulmányukban.
A kevlár márkanéven is ismert szintetikus poliamid aramid és a szén nanöcsövek speciális technológiájú házasításával a kínai kutatók egy olyan masszívan ellenálló, ugyanakkor rendkívül könnyű struktúrát alkottak, amelynek 0,6 milliméter vastagságú rétege képes elnyelni egy 300 méter per másodperces sebességgel kilőtt lövedék mozgási energiájának jelentős részét.
A kutatók szerint „az energiaelnyelési számítások alapján nagyjából három szövetréteg elegendő a golyó megállításához”. A jelenlegi golyóálló mellényeknél és testpáncéloknál alkalmazott kevlár-szövetekből ehhez több mint 4 milliméteres vastagság kell – írja a New Scientist.