A kevlárnál háromszor ellenállóbb szövetet szőttek pekingi kutatók

A valaha készített legerősebb szövetként mutatja be a New Scientist azt a „szén nanocső/heterociklusos aramid kompozitot”, amelyet a pekingi Egyetem anyagkutatói mutattak be a Matter folyóiratban publikált tanulmányukban.

A kevlár márkanéven is ismert szintetikus poliamid aramid és a szén nanöcsövek speciális technológiájú házasításával a kínai kutatók egy olyan masszívan ellenálló, ugyanakkor rendkívül könnyű struktúrát alkottak, amelynek 0,6 milliméter vastagságú rétege képes elnyelni egy 300 méter per másodperces sebességgel kilőtt lövedék mozgási energiájának jelentős részét.

A Pekingi Egyetem kutatói a szén nanocsövekből szőtt szuperanyaggal Fotó: Jin Zhang Group/ Peking University

A kutatók szerint „az energiaelnyelési számítások alapján nagyjából három szövetréteg elegendő a golyó megállításához”. A jelenlegi golyóálló mellényeknél és testpáncéloknál alkalmazott kevlár-szövetekből ehhez több mint 4 milliméteres vastagság kell – írja a New Scientist.