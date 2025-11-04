Te mit kérdeznél egy matematikustól?

Nemrég indult videósorozatunk, a Qubit AMA minden részében más-más tudományterület kutatója áll a kameránk elé, hogy megválaszolja az olvasóink által beküldött legizgalmasabb kérdéseket. Az első epizódban Szabó Norton fizikus és csillagász volt a vendégünk, hamarosan érkezik a második videó Oross Krisztián régésszel, de már várjuk a kérdéseket, amiket harmadik vendégünknek, Keszthelyi Gabriella matematikusnak tehetünk majd fel.

Keszthelyi Gabriella a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben tartott könyvbemutatóján szeptember 15-én. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A BME Sztochasztika Tanszékének adjunktusával szeptemberben új ismeretterjesztő könyve, a Milyen színű a valószínű? apropóján készítettünk interjút, amiből már kiderülhetett, hogy Keszthelyi leginkább hétköznapi példákon keresztül igyekszik közelebb hozni az embereket a matematika világához: érmék és kockák helyett a betegségeket kimutató tesztek megbízhatóságával, a repülőgép-balesetek valószínűségével, a lottóötös esélyével vagy éppen gyíkemberekkel.

Mit kezd egy matematikus a végtelennel?

Létezik matematikai képlet a szerelemre?

Mitől olyan különleges a pi (π)?

Hogyan kötöttünk ki a 10-es számrendszernél, és mi szól ellene?

Modellezhetjük-e matematikailag életünk legnagyobb döntéseit?

Ha ilyen, és még ennél is jobb kérdéseid vannak, amiket feltehetünk a matematikusnak, ne tartsd magadban; a kérdéseiteket a szerkesztőségi e-mail címünkre várjuk – úgy is, mint szerk [kukac] qubit [pont] hu. A levél tárgyának add meg, hogy Qubit AMA!

A Szabó Nortonnal készített első részt pedig itt tudod megnézni, ha inspirálódnál, mielőtt összeírod a kérdéseidet: