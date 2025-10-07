Hova tágul a világegyetem? Élhetünk-e a Marson? A Qubit olvasói kérdeztek, a csillagász válaszol

A nyár végén arra kértük az olvasóinkat, hogy írják meg, milyen kérdéseket tennének fel egy csillagásznak. Új videósorozatunk, a Qubit AMA (jelentése: Ask Me Anything, vagyis kérdezz tőlem bármit) első részében Szabó Norton fizikus és csillagászhallgató válaszolt egy részükre – mivel rengeteg kérdés érkezett, igyekeztünk kiválogatni a legizgalmasabbakat, ezek kerültek bele az alábbi videóba.

Ebből megtudhatjuk például azt, hogy hova tágul a világegyetem, vagy hogy befolyásolja-e a mindennapi életünket egy-egy napkitörés, de Szabó Norton arra is igyekezett válaszolni, hogy egyesek vajon miért nem hisznek a Holdra szállásban. Hamarosan jelentkezünk a videó bővített, még több kérdést és választ tartalmazó verziójával, érdemes figyelni a Youtube-csatornánkat!

A Qubit AMA következő részében Oross Krisztián régész, az ELTE HTK Régészeti Kutatóintézet tudományos főmunkatársa lesz a vendégünk, tőle kérdezhetnek olvasóink. A régészettel kapcsolatos kérdéseket a szerkesztőségi e-mail címünkre várjuk, a levél tárgya az egyszerűség kedvéért legyen „Qubit AMA”!

