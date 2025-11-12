Betörtek a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumba

A Louvre, majd egy másik francia múzeum után most a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumba törtek be, azt viszont, hogy innen pontosan mit vittek el, még nem lehet tudni. A múzeum munkatársai hétfőn vették észre, hogy a görög, római és bizánci gyűjtemény egyik ajtaját felfeszítették.

A szíriai műemlékvédelem egy képviselője azt nyilatkozta az AP riporterének, hogy összesen hat márványszobornak veszett nyoma, az ügyben nyomozást folytatnak, de azt nem árulta el, hogy pontosan mi tűnt el. A hatóságok kedden egy hivatalos közleményben elismerték a betörés tényét, de a nyomozás érdekeire hivatkozva azt már nem osztották meg, hogy milyen műkincsekről van szó, a hat római kori szoborról szóló híreket sem erősítették meg. A közleményben „néhány műtárgyról” tesznek említést. Az itteni részleg különösen jelentős műalkotásoknak ad otthont, a régészek a polgárháború alatt elrejtett műkincsek egy részét is itt helyezték el. A háború kezdetekor a múzeum bejáratait vasrácsokkal erősítették meg és biztonsági kamerákat szereltek fel, de úgy tűnik, hogy ezek a biztonsági intézkedések sem tudták megállítani a tolvajokat.

A múzeum bejárata Fotó: LOUAI BESHARA/AFP

Hatalmas pusztítás után most még ez is

A gyűjteményben a terroristák által 2015-ben megszállt, majd javarészt lerombolt Palmüra városából is szerepeltek emlékek – már amit még nem adtak el a feketepiacon, a polgárháború évei alatt ugyanis rengeteg műtárgy vándorolt ki Szíriából, amelyeknek csak a töredékéről sikerült megállapítani, hogy hova került. A háborút követő időszak sem kedvezett az itteni műemlékvédelemnek, a szakemberek szerint gyakoriak az illegális ásatások, az innen előkerült tárgyak pedig szintén a feketepiacon kötnek ki.

A polgárháborúban Palmüra mellett öt másik világörökségi helyszín is megrongálódott vagy csaknem megsemmisült, a terroristák ugyanis amit nem adtak el a feketepiacon, azt felrobbantották vagy szétlőtték, a palmürai amfiteátrumban pedig tömeges kivégzéseket rendeztek.

A múzeum januárban, az Aszad-rezsim bukása után nyitott újra, Rima Khawan, az intézmény igazgatója a nyitóbeszédében örömét fejezte ki afelett, hogy a bukást megelőző turbulens időszakban a gyűjteménynek nem esett komolyabb baja. A betörés után a múzeum ideiglenesen ismét zárva tart.