Hogyan veszítettük el a kontrollt a saját online életünk felett, és hogyan szerezhetjük azt vissza?

Mi történik, amikor két biológus informatikai témákról kezd beszélgetni? Az Impakták podcast legújabb epizódjában Varga Máté gyakorló biológus és Hraskó Gábor egykori biológus, jelenlegi IT-szakértő és a Szkeptikus Társaság korábbi elnöke pontosan ezt teszik, ráadásul egy olyan témában, ami mindenkit érint: a digitális szuverenitás kérdéskörét járják körbe és azt, hogy miképp veszítettük el a kontrollt a saját online életünk felett.

A beszélgetésben a kicsit kiábrándító jelenből indulunk, és azt próbáljuk megérteni, mi vezetett ahhoz, hogy mára az internethasználat sokak számára alig jelent többet céltalan „doomscrolling”-nál. Azt az internetet, amit 20-30 éve még a tudás szabad forrásának, a szabad információáramlás biztosítójának gondoltunk, mára a nagy technológiai cégek – a Big Tech vállalatok – saját befalazott kertjeikké alakították. De mi vezetett idáig? A híres „enshittification” (elszutykosodás) koncepcióján keresztül mutatjuk be, hogyan jutnak el szinte elkerülhetetlenül a platformok attól, hogy hasznos és ingyen szolgáltatásokat kínálnak, odáig, hogy a felhasználók élménye folyamatosan romlik, miközben a cégek profitja nő.

Ez az Impakták ugyanakkor nemcsak a problémák feltárásáról szól, hanem a lehetséges megoldásokról is. Vajon létezhet-e alternatíva a Facebook, Twitter és Instagram uralta világgal szemben? A beszélgetés a Fediverse és a Solid-technológia köré épülő új, felhasználóközpontú megközelítéseket járja körbe, amelyek európai értékekre – az adatbiztonságra, az emberközpontúságra és a sokszínűségre – építenek. Megtudjuk, hogyan lehetne olyan digitális teret teremteni, ahol mi, felhasználók rendelkezünk a saját adataink felett, és nem vagyunk kiszolgáltatva egyetlen nagyvállalat döntéseinek. A kérdés már csak az: van-e politikai akarat és társadalmi energia ehhez a változáshoz?

A beszélgetőpartnerek Mastodon-fiókjai: @ghrasko@mastodon.social és @mvargam@mstdn.science. A borítókép a linzi Ars Electronica múzeum Paolo Cirio "Sociality" projektjéből készített kiállításának reklámképe, amit Tom Mesic készített. Köszönet Tövisházi Ambrusnak a zenéért és Tóth Andrásnak a technikai segítségért.