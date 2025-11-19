Itt a Gemini 3, amivel a Google lekörözte a ChatGPT-t

Elérhetővé tette kedden eddigi legfejlettebb mesterséges intelligencia (AI) modelljét a Google, a Gemini 3-at, amely több teszten is jelentősen lekörözi az OpenAI jelenlegi legjobb AI-modelljét, a GPT-5.1 Thinkinget.

„Ma egy újabb nagy lépést teszünk az AGI [mesterséges általános intelligencia] felé való úton a Gemini 3 kiadásával” – írta a Gemini 3-at bejelentő blogposztban Demis Hassabis, a Google DeepMind vezérigazgatója és Koray Kavukcuoglu, a DeepMind technológiai vezetője. „A Gemini 3 bármilyen ötletet életre tud kelteni: gyorsan megérti a szándékunkat és a kérésünk kontextusát, így kevesebb promptolással kapjuk meg azt, amire szükségünk van” – írta Sundar Pichai, az Alphabet (Google) vezérigazgatója az X-en.

Demis Hassabis 2024-es kémiai Nobel-díjának átvétele után, amit az AlphaFold fehérjekutató mesterséges intelligencia modell kifejlesztéséért megosztva neki ítéltek meg Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A Gemini 3 Pro, más fejlett chatbot modellekhez hasonlóan, egy úgynevezett nagy érvelő modell. Ezek, ahogy a Qubit AI Híradó műsorának második epizódjában részletesen elmagyaráztuk, hosszabb ideig gondolkodnak, mielőtt válaszolnának a kérdéseinkre, amivel komplex matematikai és tudományos problémákat tudnak megoldani.

Ahogy a Verge cikke kiemeli, a Gemini 3 Pro egy eleve multimodális AI-modell, vagyis egyszerre képes szöveget, képeket és audiót feldolgozni, ahelyett, hogy azokat külön kezelné. A Google szerint így a Gemini 3 Pro-val lefordíthatunk recepteket, majd azokból egy szakácskönyvet állíthatunk össze, vagy interaktív tanulókártyákat készíthetünk egy videós előadás sorozatból.

A Google új AI-modellje már a Gemini chatbothoz tartozó belépőszintű előfizetéssel, a Google AI Plus-al is elérhető, míg a kissé drágább, a ChatGPT Plus előfizetéshez hasonlóan árazott Google AI Pro-val még többet tudjuk használni.

Több teszten is beelőzi az OpenAI legjobb modelljét

A PhD szintű tudományos kérdésekből összeállított GPQA Diamond teszten a Gemini 3 Pro 91,9 százalékot, a Gemini 3 Deep Think változat pedig 93,8 százalékot ért el. Az eddigi csúcstartó a ChatGPT GPT-5 Pro modellje volt, 88,1 százalékkal.

A Gemini 3 Pro képességei különböző teszteken más AI-modellekkel összehasonlítva Illusztráció: Google

A Gemini 3 Pro a puzzle-ök megoldásán keresztül általános intelligenciát mérő ARC-AGI-2 teszten 31,1 százalékkal majdnem kétszer jobb eredményt produkált, mint az OpenAI GPT 5.1 Thinking modellje, ami nemrég 17,6 százalékot ért el. És ezzel még nem elégedett meg a Google, a Gemini 3 Deep Think modellje kódfuttatással ugyanis 45,1 százalékot ért el a teszten, ami már megközelíti az átlagos emberi teljesítményt.

A Gemini 3 Pro és Gemini 3 Deep Think az ARC-AGI-2 teszten más modellekkel, köztük az OpenAI GPT-5.1-Thinking és GPT-5-Pro modelljeivel (kékkel) összehasonlítva Illusztráció: ARC Prize

Az alapján, hogy a Gemini 3 Pro milyen eredményeket ért el ezeken a teszteken, egyelőre nem tűnik úgy, hogy lassulna vagy megállt volna az érvelő modellek fejlődése. A Google DeepMind munkatársa, Oriol Vinyals az X-en azt írta, hogy a Gemini 3 képességnövekedésének titka a pre-tréning és az utótréning javításában rejlett, és mindkettőben további növekedési lehetőségeket látnak.

„Gratulálok a Google-nek a Gemini 3-hoz! Nagyszerű modellnek tűnik” – írta kedden az X-en a Google bejelentésére reagálva Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója.