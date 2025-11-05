A gyerek-ChatGPT után jön az erotikus felnőtt-ChatGPT, és a böngészőkbe is bemászik az AI

Az elmúlt hetekben két nagy AI-cég is mesterséges intelligenciára épülő böngészőt mutatott be: az OpenAI-féle ChatGPT Atlas és a Perplexity Comet célja, hogy már az internetezés első számú eszközei, a webböngészők is a chatbotokra és más AI-funkciókra épüljenek. Ez logikus lépésnek tűnik, hiszen például az OpenAI csak úgy tud még tovább terjeszkedni, hogy online életünk egyre több területére tör be, ahogy azt a Google és a Meta csinálta az elmúlt 15-20 évben. De vajon meg lehet-e szorongatni a böngészők piacán régóta egyeduralkodó Chrome-ot?

Az immár videón is látható podcastunk, az AI Híradó második adásában Bodnár Zsolt és Tóth András emellett elmagyarázza, mit tudnak és hogyan működnek az úgynevezett érvelő AI-modellek, amelyek segítségével a chatbotok hosszabb gondolkodás után tudnak bonyolultabb feladatokat megoldani, valamint szóba kerülnek a mesterséges intelligencia világának legfontosabb friss hírei is:

Miért készül külön gyerekeknek és felnőtteknek szánt verzió a ChatGPT-ből?

Mi áll az OpenAI átstrukturálása mögött, és igaza lehet-e Elon Musknak abban, hogy a profitorientált váltással a cég elárulta eredeti misszióját?

A Windowst is telepumpálja a Microsoft mesterséges intelligenciával?

Mit jelent az, hogy az AI túlélési ösztönt kezd kialakítani?

Miért van óriási különbség a ChatGPT képességei és a megítélése között?

