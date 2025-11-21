Kedden a Downdetector is leállt, de azóta itt a Downdetectorsdowndetector

November 18-án kedden dél körül elérhetetlenné vált a fél internet: a hiba az internet egyik legnagyobb infrastruktúra-szolgáltatója, a Cloudflare rendszerében keletkezett, az elhárítása pedig nagyjából három órát vett igénybe.

A hiba következtében nemcsak a magyar online sajtó nagy része, hanem olyan nagy forgalmú oldalak is leálltak, mint az X (leánykori nevén Twitter), a ChatGPT, a Spotify vagy a League of Legends, de nem működött az Ikea weboldala sem. És ez még semmi ahhoz képest, hogy a különböző oldalak elérhetőségéről jelentő Downdetector sem működött.

Az internet népe rögtön cselekedett: nemsokára megjelent a Downdetectorsdowndetector, ami kizárólag a Downdetector elérhetőségét ellenőrzi, de nem kellett sokáig várni a Downdetectorsdowndetectorsdowndetector megjelenésére sem. Igen ám, de honnan lehet tudni, hogy ez vajon elérhető-e? Erre való a Downdetectorsdowndetectorsdowndetectorsdowndetector.

Ezek után szinte természetesnek tűnik, hogy valakinek ezt is ellenőriznie kellene, de sajnos erre az eddig bevett formában nincs mód, egy domainnév legfeljebb 63 karakterből állhat, bár subdomainekkel ez a korlát is megkerülhető lehet (a szemfülesebbek mostanra már sejthetik, hogy mi lenne a neve).

Nem egyedi eset

A fél internetet megbénító hibát egy szoftverhiba okozta a Cloudflare botvédelmi rendszerében. Az adatbázishiba miatt az egyik konfigurációs fájl mérete jóval nagyobb lett a vártnál, a belső limit túllépése miatt pedig több szerver összeomlását okozta. Dane Knecht, a cég technológiai igazgatójaként a Cloudflare cserben hagyta az internet egészét, és megígérte, hogy ilyesmi többet nem fordul majd elő.

Ez erősen kétséges: nem a Cloudflare leállása volt az első hasonló incidens, és bizonyára nem is ez lesz az utolsó. 2024-ben a CrowdStrike nevű kiberbiztonsági cég vírusirtója, a Falcon frissítése közben lépett fel hiba, ami miatt a szolgáltatást használó Microsoft-rendszerek összeomlottak. Az eredmény: számos repülőtér, kórház és fizetsi szolgáltatás is leállt. Az Amazon virginiai adatközpontjában legutóbb idén augusztus 20-án történt hiba, emiatt sokak számára elérhetetlenné vált a Snapchat, a Signal, a Reddit, a Fortnite vagy a McDonald’s mobilappja.