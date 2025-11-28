A vezetési szokások előre jelezhetik az időskori memóriazavarokat

Az időskorúak vezetési szokásainak megfigyelése segíthet a memória- és gondolkodási problémák korai jeleinek felismerésében. Az erről szóló tanulmány a Neurology című folyóiratban jelent meg.

A vezetés során gyűjtött adatok – megtett távolság, gyakoriság, a megszokott útvonalak használata – többet árulnak el az agy egészségi állapotáról, mint a szokásos memóriatesztek.

A Knowridge cikke Ganesh M. Babulal, a St. Louis-i Washington Egyetem orvosi karának vezetőjét idézi, aki szerint fontos, hogy korán felismerjük, ha valakinek romlanak a kognitív képességei, különösen akkor, ha részt vesz a közúti autó forgalomban. Azonban az autók GPS-adatait felhasználva tisztább képet kaphatunk arról, hogy kiknek lehetnek problémáik.

A kutatásban 298 idős felnőtt vett részt, akik átlagéletkora 75 év volt. Közülük 56-nak volt enyhe kognitív károsodása, ami gyakran előzi meg az Alzheimer-kórt, míg 242-en egészségesek voltak. Többségük legalább hetente egyszer vezetett. Idővel a memóriaproblémákkal küzdők egyre ritkábban kezdtek vezetni, különösen sötétben, jobbára ugyanazokhoz az útvonalakhoz ragaszkodtak, és nem vezettek olyan távolságokra. A kutatók ezeket az információk használták fel a memóriazavarok előrejelzésére, és önmagukban a GPS-adatok 82 százalékos pontossággal szolgáltak. Hozzáadva az életkort, a memóriatesztek eredményeit és azt, hogy valakinek van-e Alzheimer-kórral összefüggésbe hozható génje, a pontosság 87 százalékra emelkedett. A vezetési adatok nélküli elemzés csak 76 százalékos pontosságot mutatott.

