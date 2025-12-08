A Qubit+ tartalmai AI Híradó Szalmapaplan Önszelidítő vadállatok MCC és egyetem Metál az ész Kiszáradó Alföld

Az ókori lovas nomádok fejlett kézműves kultúrájáról árulkodik egy uráli kurgán feltárásakor előkerült gazdag leletanyag

Vajna Tamás
december 8.
tudomány
A kaukázusi lovas nomád kultúra eddig ismert legészakibb nekropolisza lehetett az Urál déli lankáin feltárt „szakrális komplexum”, amely a Viszokaja Mogila (Высокая Могила) néven ismert régészeti lelőhelyen végzett ásatások során került elő – írja a Live Science az Orosz Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének közleményére hivatkozva.

A lovas nomád kincseket rejtő kurgán
Fotó: archaeolog.ru

A rendkívül gazdag leletanyagot a feltárást végző régészek nagyjából 2400 évesre datálják.

Az uráli lovas nomád leletegyüttes
Fotó: archaeolog.ru

A lovak orrhátát és pofáját védő bronzlemezeket, kantárvereteket díszítő emberi arcok, madáralakok és geometrikus motívumok a Fekete-tengertől keletre elterülő Ponto-Kaszpi sztyepp lovas nomád kultúráit jellemezték, állítják a kutatók, akik szerint a leletegyüttes arra utal, hogy a dél-uráli nekropolisz nemcsak a halottak eltemetésére szolgáló hely lehetett, hanem egy olyan szent hely, ahová a lovas nomádok évszázadokon át újra és újra rituális céllal elzarándokoltak.

2400 éves bronzzablák az uráli lovas nomád temetőből
Fotó: archaeolog.ru
Bronz homloklemezek a 2400 éves uráli lovas nomád temetőből
Fotó: archaeolog.ru
Tigris fejet és karmokat ábrázoló aranyplakett a 2400 éves uráli lovas nomád temetőből
Fotó: archaeolog.ru

