Bővült az egyik vadon élő jegesmedvecsalád, miután az anyamedve örökbe fogadott egy magára maradt bocsot

Ritka látványt figyeltek meg a kutatók a kanadai Churchillben, Manitobában: egy vadon élő nőstény jegesmedve a saját kölyke mellett örökbe fogadott egy másik kis medvét. Bár nem teljesen ismeretlen ez a fajta viselkedés a jegesmedvéknél, eddig az elmúlt 45 évben összesen 13 örökbefogadást figyelhettek meg a kutatók a 4600 fős jegesmedve-populációnál – írja az IFL Science.

A kutatók a Nyugati-Hudson-öböl jegesmedve-alpopulációjához tartozó nőstényt megjelölték a kölykével együtt, miután tavasszal előjöttek a szülőodújukból, majd amikor idén ősszel ismét felfigyeltek a medvecsalád jelenlétére, már egy másik kölyök is volt velük. Azt nem tudni, hogy az örökbefogadott kis medve biológiai anyjával mi történt, aminek kiderítésére a kutatók a kölyök genetikai mintáit elemzik.

Bár a jegesmedvekölykök felnevelése nagy energiabefektetést igényel az anyáktól, a nőstény jegesmedvék meglehetősen gondoskodóak: „Úgy gondoljuk, hogy ha van egy kis kölyök, amelyik sír a parton, és elvesztette az anyját, ezek a nőstények egyszerűen nem tudnak ellenállni, hogy magukhoz vegyék és gondoskodjanak róla. Ez egy nagyon különös viselkedés, és a jegesmedvék életmenetének egy érdekes aspektusa” – mondta Evan Richardson, az kanadai környezetvédelmi és éghajlatváltozási minisztérium jegesmedve-kutatója.

Bár nem teljesen világos a jegesmedvék örökbefogadási szokásainak motivációja, a lehetséges magyarázatok között van a rokonszelekció (ez egy evolúciós elmélet, miszerint az egyedek hajlamosak segíteni a velük rokon egyedeknek), a kölcsönös altruizmus, a tejtermelés „levezetése” és a szülői tapasztalatszerzés – idéz a cikk egy 2015-ös, a jegesmedvék örökbefogadásáról szóló tanulmányt. Alysa McCall, a Polar Bears International természetvédelmi programjának igazgatója elmondta, hogy a kölyök jegesmedvék túlélési esélyei egyébként sem jók, évente körülbelül a kölykök fele nem éli túl felnőtt koráig.

