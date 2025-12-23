Hitler hangját is képesek utánozni AI-eszközökkel, ami segítheti a szélsőjobb erősödését

Korábban emberek vagy kezdetleges gépi technológiák fordították a szélsőséges nézeteket valló vezetők szövegeit, amelyeken keresztül a terrorista csoportok és a radikális közösségek szorosabb kapcsolatot alakítottak ki egymással. A szélsőségesség és a technológia globális hálózata (GNet) nevű kutatócsoport friss elemzése szerint ezek a szélsőséges csoportok már hangklónozó szolgáltatásokkal (például az ElevenLabs segítségével) dolgozzák fel a Harmadik Birodalom korából származó archív szövegeket, így Hitler hangját is könnyedén képesek utánozni – írja a Guardian.

„Most, a fejlett generatív AI-eszközök megjelenésével ezek a csoportok zökkenőmentes, kontextusban pontos fordításokat tudnak készíteni, amelyek több nyelven is megőrzik a hangnemet, az érzelmeket és az ideológiai intenzitást” – mondta Lucas Webber, a Tech Against Terrorism vezető fenyegetéselemzője és a Soufan Center kutatója. Különösen a neonáci szélsőjobboldal új gyakorlata lett az AI-eszközök propaganda célú használata: ezek a tartalmak már az X-en, Instagramon, TikTokon és más platformokon összesen tízmilliós lejátszást értek el.

A neonáci akceleracionista irányzat – amely a nyugati kormányok elleni terrorcselekményekkel társadalmi összeomlást akar elérni – követői szintén alkalmazzál ezeket a technológiákat. James Mason amerikai neonáci betiltott, terrorista Siege (Ostrom) című könyvét egy neonáci influenszer tavaly ősszel hangoskönyvvé alakította AI segítségével: ez az írás a radikális csoportok egyfajta kötelező olvasmányának számít.

Ráadásul az iszlamista terrorszervezetek tagjai között is elterjedt a hasonló szövegek AI-alapú szövegfelolvasása. Ez a gyakorlat a csoport bővülését is segíti, ugyanis a nehezebben fogyasztható írott propagandatartalmak így szélesebb közönséghez is eljutnak. A terrorelhárító hatóságok szerint nem újdonság, hogy a szélsőjobboldali, neonáci csoportok korán felismerik az új technológiák lehetőségeit és ki is használják azokat – így történt ez a kriptovalutával és a 3D-nyomtatott lőfegyverekhez kapcsolódó fájlok megosztásával is.

