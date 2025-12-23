Oroszország leszedné a Starlink-műholdakat, mert azok segítik az ukránok kommunikációját

Oroszország új, műholdelhárító fegyver fejlesztésén dolgozhat két NATO-tagállam hírszerző szolgálata szerint is, számolt be róla az AP News. A fegyverek Elon Musk Starlink műhold-konstellációját vennék célba, pályán keringő, repeszekből álló felhőkkel, amivel Oroszország a nyugati űrtechnológia fölényét akarná megakadályozni, mert az jelentős segítséget nyújt Ukrajnának.

A hírszerzési jelentések szerint a Starlink-pályákat egy úgynevezett „zónahatású” fegyverrel árasztanák el, amely egyszerre több műholdat is működésképtelenné tud tenni. Ezek a támadások katasztrofális járulékos veszteségekkel járhatnak, mivel más, Föld körül keringő rendszereket is eltalálhatnának. Ugyanakkor szakértők szerint épp ezért nem valószínű, hogy Oroszország valóban bevetné a fegyvert: a Föld körül ugyanis a szövetséges országnak, Kínának is keringenek műholdjai, illetve az orosz űrrendszerekre is veszélyt jelenthetne.

A kiszivárgott információval kapcsolatban nincs szakértői konszenzus: a Kanadai Fegyveres Erők Űrhadtestének parancsnoka, Christopher Horner dandártábornok szerint nem kizárható az orosz terv megvalósulása sem. Korábban már az Egyesült Államok azzal is vádolta Oroszországot, hogy nukleáris űrfegyvereken is dolgozik, amelyeket szintén válogatás nélkül vetne be.

Egyelőre az sem világos, hogy tesztrendszerről van-e szó, vagy valódi, bevethető fegyverről, de a szakértők szerint komolyan kell venni a kiszivárgott terveket, ugyanis a Starlink-műholdak nagy sebességű internetet biztosítanak az ukrán csapatok harctéri kommunikációjához is. Clayton Swope, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) űrbiztonsági szakértője szerint „a legtöbb kár valószínűleg a napelemekben keletkezne, mert azok a legsebezhetőbb részek”, és a tervek szerint a repeszek annyira aprók lennének, hogy elkerülnék a megfigyelőrendszerek észlelését is.