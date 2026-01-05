Az énekes rigó az év madara 2026-ban

Az idén 52 éves Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-ben indította el az Év madara programját, amelynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A több mint négy évtizedes akció a böjti réce (Anas querquedula) után legutóbbi állomásaként a lakossági internetes szavazást az énekes rigó (Turdus philomelos) nyerte – olvasható az MME hétfői közleményében.

Az Eurázsiában őshonos, de a korai európai bevándorlókkal már Ausztráliában és Új-Zélandon is megtelepedett, Magyarországon általánosan elterjedt faj egyik legjellegzetesebb tulajdonsága a hímek európai viszonylatban is az egyik legszebbnek számító éneke. Ezt az is jelzi, hogy a magyar mellett például az angol (Song Trush) és a német (Singdrossel) neve is énekes rigó.

Énekes rigó (Turdus philomelos) közönséges földigilisztával (Lumbricus terrestris) Fotó: Orbán Zoltán/ MME

Az énekes rigó hímek többnyire a környék legmagasabb pontjáról, facsúcsról, vagy mint a képen is látható, háztetőről énekelnek Fotó: Orbán Zoltán/ MME

A faj eredeti élőhelyét a dús aljnövényzetű lomb- és elegyes, valamint a fenyőerdők jelentik, de az elmúlt néhány évtizedben már Magyarországon is elkezdődött a faj településekre költözése, így mind gyakrabban találkozhatunk velük a kertekben és parkokban is. Gerincteleneket, földigilisztát és ízeltlábúakat, köztük sok hernyót is fogyaszt. A házas csigákat gyakran ugyan azon a kemény felületen, többnyire kövön töri fel - ennek neve „rigóüllő". Évente kétszer is költ. Száraz növényi szálakból, apró gallyacskákból álló, klasszikus, csésze alakú fészkét fákra, bokrokra építi. Ennek különlegessége, hogy belső felületét a tojó nyállal kevert pudvás faanyaggal kitapasztja.

A legdélebbi állományait kivéve vonuló, a telet Dél-Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten töltik. A településen élők közül főként Nyugat-Európában, de már Magyarországon is egyre inkább jellemző az áttelelés. Az énekes rigó világ-, európai, és 342-357 ezer párra becsült magyarországi állománya is stabil-növekvő tendenciát mutat.

Az európai, észak-afrikai és közel-keleti mediterráneumot célzó vonulása miatt ezt a fajt is érinti a térségben még mindig élő hagyományt jelentő, évente mintegy 25 milliósra becsült madárbefogás- és vadászat. Hazai viszonylatban a költési időszakban végzett fa- és bokroskivágás az énekes rigót is érintheti. A Madárbarát kert programban az egész évre javasolt itatók és madárfürdők működtetése az énekes rigókat is segíti.