Alig fogták el Madurót, máris elárasztották a netet az esetről készült AI-generált felvételek

Miután az Egyesült Államok január 3-án megtámadta Venezuelát, az első hírek után rögtön megérkeztek az eseményről készült első képek is – csak éppen ezeknek a többsége hamis volt. Mire Donald Trump közösségi oldalán megjelent az első hitelesnek tekintett felvétel a foglyul ejtett Nicolás Maduróról, az X-en, a Facebookon és a Tiktokon is milliók osztották meg azokat az AI-generált képeket, amelyeken Madurót amerikai kábítószeres ügynökök kíséretében ábrázolták, vagy épp azok a videók, amelyeken a venezuelaiak az utcára vonulva ünneplik a diktátor bukását. Más felvételeken amerikai vadászgépek húznak el Caracas felett, az égen pedig robbanások láthatók. Megintcsak másokon az, ahogy az amerikai légierő Caracast bombázza.

A támadás részleteiről Dan Caine amerikai vezérkari főnök még aznap beszámolt, ebből kiderült, hogy egész Caracast sötétbe borították az akció idejére, amelyben 150 repülőgép és helikopter vett részt – a főváros bombázásáról szó sem volt, ahogy ünneplő tömegek sem lepték el az utcákat, de mire Caine elbüszkélkedett a hadművelet sikerével, az erről szóló hamis képek már ellepték az internetet.

Milliós megtekintések

A képeket és videókat nemcsak hétköznapi felhasználók, hanem influenszerek és politikusok is megosztották. A felvételek nem voltak teljesen lehetetlenek: Sofia Rubinson, a Newsguard tényellenőrző oldal szakértője szerint ezért is voltak olyan meggyőzőek, segítettek kipótolni azokat a hiányosságokat, amelyek az első hírek után megmaradtak a felhasználókban. Ez viszont azt is jelenti, hogy ezek ellen a manipulált tartalmak ellen nehezebb is küzdeni, mint a nyilvánvalóan generáltak ellen, ahol az ábrázolt figuráknak már a szemük se áll jól, nem is beszélve a fölös számban jelen lévő végtagokról vagy ujjakról.

A repülő sem igazi, a pizsama sem az Fotó: X / Newsguard

A Newsguard öt hamis képet és két videót azonosított, ezek csak az X-en 14,1 millió megtekintésnél tartanak. Ezek között voltak mesterséges intelligenciával generáltak, mint például az, ami Madurót egy repülő fedélzetén ábrázolja fehér pizsamában (a valóságban az elnököt helikopterrel szállították egy amerikai hadihajó fedélzetére), és akadnak olyanok is, amelyek nem ott és nem akkor készültek, mint ahogy azt a terjesztőik állították. Ilyen volt az is, amelyen egy amerikai katona a letakart fejű Maduróval szelfizik – ez valójában Szaddam Husszein elfogásakor készült, és ilyen az a videó is, amelyen a venezuelaiak az elnök elfogását az utcán ünneplik, ezen valójában egy jóval korábbi tüntetés látható.

Ahogy arra a Newsguard is felhívja a figyelmet, a Maduro elfogásáért indított akció valóban sikeresen zárult, de az arról szóló tájékoztatás ettől még nem volt hiteles, ami pedig annak tekinthető, az szinte senkihez nem jutott el ahhoz képest, hogy a felvételek mekkora sikert arattak a közösségi médiában.