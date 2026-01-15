„Földi pokol” a New York-i börtön, ahol Nicolás Maduro várja a tárgyalását

„Egy társadalom civilizáltságának mértékét a rabokon lehet lemérni” – idézi Dosztojevszkijt az ABC News tudósítója egy 2023-as híradásban. A riporter beszámol róla, hogy már az amerikai igazságszolgáltatásban dolgozók is fenntartásokkal kezelnek egyes szövetségi börtönöket, ahol siralmas állapotok uralkodnak: a borzalmas higiéniai viszonyok mellett megnőtt a börtönökben elkövetett bűncselekmények és gyilkosságok száma is.

Többek között emiatt zárták be 2021-ben a manhattani Metropolitan Correctional Centert (MCC) is. Az intézmény 2019-ben Jeffrey Epstein öngyilkosságával szerzett magának hírnevet; a biztonsági hiányosságok miatt végül ki kellett üríteni a börtönt.

Nem ez volt az egyetlen elhanyagolt állapotban lévő büntetés-végrehajtási intézmény New Yorkban és vonzáskörzetében. Ezekben a napokban nagy figyelem irányul a Brooklynban található Metropolitan Detention Centerre (MDC), mert január 3-án itt helyezték el a foglyul ejtett és tárgyalására váró venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest. A január eleji váratlan politikai fordulat óta elméletileg az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, valamint alelnöke, J. D. Vance irányítják a dél-amerikai államot, egyelőre visszafogott katonai jelenléttel.

A New York-i MDC 2026. január 4-én Fotó: ADAM GRAY/Getty Images via AFP

Elnökrablás terrorcselekményért

A venezuelai elnököt az amerikai igazságszolgáltatás kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmussal vádolja. A vádak szerint Maduro az állami erőforrásokat használta fel arra, hogy a Cártel de los Soles nevű, korábban terrorszervezetté nyilvánított drogkartell vezetőjeként kábítószert csempésszen az USA-ba. Az akciót sokan elítélik, és Venezuela szuverenitásának durva megsértését látják benne, de többen, így a Nobel-békedíjas venezuelai politikus és aktivista, María Corina Machado üdvözölték. Maduróra több évtizedes büntetés várhat, ha bűnösnek találják.

A caracasi elnökrablás óta az USA Venezuelában tartózkodó állampolgárainak azt javasolják, hogy hagyják el az országot, ahol a New Yorkba szállított Maduro helyett az alelnök, Delcy Rodríguez gyakorolja a hatalmat. Trump közölte: a helyzettel egészen addig elégedett, amíg Rodríguez teljesíti az USA elvárásait.

Venezuelaiak demonstrálnak a börtön előtt New Yorkban, amióta ide szállították Maduróékat Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

Impozáns társaságban

Vitathatatlan, hogy Maduro és felesége az Egyesült Államok egyik legrosszabb hírű börtönében raboskodik közel 1400 fogvatartottal együtt. Az MDC-ben jó néhány ismert személyiség megfordult már, köztük R. Kelly, a háromszoros Grammy-díjas, 2002-ben gyermekpornográfia terjesztésével vádolt énekes és az El Chapóként elhíresült mexikói drogbáró, Joaquín Guzmán. R. Kelly-t 6 évvel a letartóztatása után szabadon engedték, és ejtették az ellene felhozott vádakat, Guzmánra azonban, akit 34 ezer ember haláláért tartanak felelősnek, életfogytiglani börtönbüntetést és plusz harminc évet szabtak ki. Őt a harmadik letartóztatása után az MDC-ben tartották fogva, mielőtt átszállították az Egyesült Államok legjobban őrzött, úgynevezett supermax börtöneinek egyikébe, a Sziklás-hegység Alcatrazaként emlegetett coloradói ADX Florence-be. Ugyancsak az MDC-ben vár az ítéletre Luigi Mangione, akit 2024 decemberében tartóztattak le azzal a váddal, hogy lelőtte Brian Thompsont, a UnitedHealthcare egészségügyi biztosító vezérigazgatóját.

Ehhez a társasághoz csatlakozott idén január 3-án Nicolás Maduro. A különösen veszélyesnek ítélt fogvatartottaknak az MDC-ben speciális bánásmód jár: őket egy olyan egységben (Special Housing Unit, SHU) helyezik el a börtönön belül, ahol korlátozottak a kapcsolattartási lehetőségeik mind a külvilággal, mind a többi fogvatartottal. Ez azt jelenti, hogy a nap akár 23 óráját is magánzárkában tölthetik –a CNN szerint valószínű, hogy Madurót is ott tartják fogva. Az igazságszolgáltatás azzal érvel az eljárásmód mellett, hogy ez garantálja a rabok biztonságát, de minden jel arra utal, hogy az MDC-ben általában véve áldatlan állapotok uralkodnak, ami már egyes bíróknak is szemet szúrt.

Senki nincs biztonságban

Van olyan beszámoló, ami az MDC-t „földi pokolként” emlegeti, és olyan eset is előfordult már, hogy egy bíró az elfogadhatatlan körülmények miatt nem volt hajlandó ebbe az intézménybe küldeni az elítéltet, ahol túlnyomórészt előzetesben lévő rabokat és rövid idejű büntetést töltőket helyeznek el. A brooklyni börtön példázza mindazt, amit a legrosszabb állapotban lévő amerikai szövetségi börtönökről lehet hallani: lesújtók a körülmények a higiéniától kezdve az étkezésen át a biztonságig.

Az MDC-ben sem a rabok, sem az őrök nincsenek biztonságban. Egy hat évvel ezelőtt publikált felvételen jól látható, hogy mindössze egy őr tart rendet több tucat fogvatartott között, majd amikor ellenőrzi, hogy a kinyitott cellában mi történik, megtámadják. Az eset felhívta a figyelmet arra, hogy milyen alapvető hiányosságok tapasztalhatók egyes börtönökben: sokszor nincs elég személyzet, így nem tudják fenntartani a rendet a közös helyiségekben, az ajtók mögött pedig jószerével bármi megtörténhet.

Az MDC-ben uralkodó körülményekről 2025-ben a P. Diddy művésznéven ismertté vált rapper, Sean Combs büntetőeljárása során kerültek nyilvánosságra további részletek. Combs előzetes letartóztatását töltötte a brooklyni intézményben, és többszöri kérésre sem védekezhetett szabadlábon óvadék ellenében azelőtt, hogy októberben 4 év és két hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Ügyvédei arról számoltak be, hogy a rapper borzasztó körülmények között él az intézményben: az étkezések nem megfelelőek, és a börtön boltjába is csak kéthetente engedik be vásárolni. Az ügyvédek szerint 2024-ben a börtönben legalább négyen lettek öngyilkosok, és minimum egy rabot megöltek.

A Guardian egyenesen veszélyesnek és dehumanizálónak nevezte az MDC-t idén januárban megjelent cikkében, ami Maduro és Flores letartóztatása apropóján tárgyalja az intézményben uralkodó viszonyokat. A cikk megemlíti azt a 2019-es energia- és áramkimaradást is, ami miatt az MDC egy teljes hétre fűtetlenné vált, és több mint egy hétig fagyoskodtak a celláikban.

Az MDC-ben uralkodó körülményeket emberjogi szervezetek és az igazságszolgáltatási rendszerben dolgozók is több ízben bírálták, ennek ellenére az intézmény felszámolásáról még nem született terv. Hiába látnak napvilágot a rabok és jogi képviselőik beszámolói, az üzemeltetők inkább eltussolják a haláleseteket és bűncselekményeket. Ezek között akad csempészet, zaklatásra és súlyos bántalmazás is, ami egyaránt érintheti a rabokat és az őröket.

Nem ilyennek indult

Amikor az 1990-es években megépítették az MDC-t, olyan, kimondottan előzetes letartóztatásban lévő elkövetőknek szánták a helyet, akik ügyét a New York-i bíróság tárgyalja állami vagy szövetségi szinten. Egészen 2021-ig a Manhattanben működő MCC-vel párhuzamosan üzemeltették a brooklyni egységet, az MCC-t viszont az ott uralkodó körülmények miatt be kellett zárni, és az elítéltek többsége az MDC-be került át.

Az eredetileg 1000 fogvatartottra tervezett intézmény hamar túlzsúfolttá vált (2019-ben 1600 fő raboskodott itt), és mára a rettegett szövetségi börtönökhöz képest is hírhedtté vált. Ugyanakkor máig ez az egyetlen olyan szövetségi börtön New Yorkban, ahol a tárgyalások idejére elhelyezhetik a vádlottakat.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

Maduro és Flores következő bírósági meghallgatását 2026. március 17-en tartják majd New Yorkban. Nem ők az első latin-amerikai állami vezetők, akik itt töltenek néhány hónapot: a volt hondurasi elnök, Juan Orlando Hernández 2022-ben élvezte az MDC vendégszeretetét, amíg az ítéletére várt.