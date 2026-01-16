Négy művészt is megöltek Iránban a rezsim erői a tüntetések során

Az Artists at Risk Connection (ARC) jogvédő szervezet szerint legalább négy művész van azok között, akiket az iráni rendőrség, illetve a milícia ölt meg, amióta decemberben országos tüntetések robbantak ki az országban.

Az ARC, amely veszélyeztetett helyzetben lévő művészeknek és kulturális dolgozóknak nyújt anyagi és jogi segítséget, elítélte az iráni hatóságok által elkövetett cselekményeket, valamint azt is, hogy az iráni kormány által elrendelte az internet- és a mobilhálózat leállítását, írja az Artnews.

Emberi jogi szervezetekre és nemzetközi médiajelentésekre hivatkozva az ARC azt közölte, hogy a több ezer civil áldozat között van Mehdi Salahshour szobrász, Javad Ganji filmrendező, Rubina Aminian divattervező, valamint Soroush Soleimani hiphop zenész is. Az ARC úgy tudja, az említetteken kívül Ahmad Abbasi színész-rendező is az áldozatok között lehet.

Az 50 éves Salahshourt az iráni kormányerők lőtték le a január 8-i mashadi tüntetések során. Ismert, sokfelé kiállító művész és oktató volt, szobrászati műhelyt vezetett a Teheráni Egyetemen, és a Kulturális és Művészeti Fejlesztési Intézet tagja volt. Javad Ganji, 39 éves filmrendezőt a rezsim erői ölték meg, január 9-én, Teheránban. A 23 éves Rubina Aminiant golyó találta el, szintén Teheránban, január 8-án. A 28 éves Soroush Soleimanit még január első napjaiban gyilkolták meg, egy tüntetésen, Hafeshjanban.



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: