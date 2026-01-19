2025 a negyedik legszárazabb év volt Magyarországon

A tavalyi éves középhőmérséklet országos átlagban 1,0 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, az év legnagyobb részében a szokásosnál sokkal magasabban alakult a hőmérséklet, és az előző aszályos évet követően 2025-ben még kevesebb csapadék hullott, ami azt jelenti, hogy országos átlagban a 2025-ös év a negyedik legszárazabb volt 1901 óta – olvasható a HungaroMet január 16-án kiadott éves összegzésében.

A 2025-ben mért 11,78 Celsius-fokos évi átlag középhőmérséklet pontosan egy fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot, ezzel a tavalyi lett a hetedik legmelegebb év az 1901-től regisztrált időszakban. A tanulmány szerint „az év középhőmérséklete síkvidéken az ország déli felén többnyire 12 fok felett alakult, az Alföld déli részén általában a 12,5 fokot is meghaladta. A Dunántúl nyugati felén és az északkeleti országrészben jellemzően 11 és 12 fok között alakult az éves középhőmérséklet. 10 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken és fagyzugos völgyekben fordultak elő”.

Fotó: Olivér Szentes/ HungaroMet

2025-ben az átlagnál több, mint 2 fokkal volt melegebb a január, a március, a június, a szeptember és a december. A június a második, a szeptember a nyolcadik, míg a március a tizedik legmelegebb hónap volt 1901 óta.Csak három hónap (február, május, október) középhőmérséklete maradt el a szokásostól. A HungaroMet mérőhálózatában a 2025-ben mért legmagasabb hőmérséklet 41,3 Celsius-fok (Sarkad Malomfok, július 26.), míg a legalacsonyabb -15,6 Celsius-fok (Zabar, február 19.) volt.

Az előzetes adatok alapján az országos átlagban 453,2 milliméteres csapadékösszeggel a tavalyi a negyedik legszárazabb év volt a 2011-es, a 2000-es és az 1971-es esztendőt követve. 600 millimétert meghaladó éves csapadék a hegyvidékek mellett csak a nyugati, délnyugati határ közelében fordult elő, a Dunántúl többi részén és északon általában 400 és 500 milliméter között esett, az Alföldön viszont sokfelé 350 milliméter alatt maradt, kisebb területen a 300-at sem érte el. Az Alföld középső részén 2025 a legszárazabb év lett 1901 óta.

Éves csapadékösszegek 2025-ben, a rekord száraz alföldi területet fehér pontozás jelöli Fotó: HungaroMet

A tanulmány szerint a „havi csapadékok nagyon szokatlanul alakultak az évben. Az 1991–2020-as átlag alapján legcsapadékosabb hónapban, júniusban esett országos átlagban a legkevesebb csapadék, míg az átlagosan második legszárazabb március volt az év legcsapadékosabb hónapja. A július végi hőhullámot lezáró hidegfront során, július 27-én a Somogy vármegyei Csököly állomáson 184,0 mm-es napi csapadékösszeget mértünk, ami a 2025-ös év legnagyobb mért napi csapadéka mellett a HungaroMet egész éghajlati adatbázisában rögzített ötödik legnagyobb érték”.