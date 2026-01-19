Egy friss tanulmány tételesen cáfolja, hogy a paracetamol autizmust vagy értelmi fogyatékosságot okoz

A paracetamol terhesség alatti szedése nem növeli annak esélyét, hogy a gyermek autista legyen, ADHD-val vagy értelmi fogyatékossággal éljen – írja a brit Guardian a rangos Lancet folyóiratban megjelent átfogó összehasonlító tanulmányra hivatkozva.

Mint ismert, tavaly szeptemberben Donald Trump amerikai elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón összefüggésbe hozta a paracetamol hatóanyagú Tylenol láz- és fájdalomcsillapító gyógyszert, illetve a gyermekkori védőoltásokat az autizmus kialakulásával. Trump a sajtótájékoztatón konkrét számokat is mondott arról, szerinte mennyivel emelkedett az autizmussal élők száma néhány évtized alatt, továbbá azt állította, hogy a védőoltásokat és gyógyszereket kerülő amishok körében nem létezik az autizmus – ezzel indirekt módon az oltások és az autizmus között is összefüggést feltételezett.

A Lancet-tanulmány nemzetközi szerzőgárdája tételesen cáfolja ezeket az állításokat. A kutatók szerint az általuk elemzett 262 852 autizmus szempontjából vizsgált 18 év alatti, 335 255 ADHD-s és 406 681 értelmi fogyatékossággal élő gyerek kórtörténetében sem találtak bizonyítékot arra, hogy a paracetamol terhesség alatti szedése növelné az autizmus spektrumzavar, az ADHD vagy az értelmi fogyatékosság kialakulásának kockázatát a megszülető csecsemőknél.

A Guardian szerint Wes Streeting, brit egészségügyi minisztere Trump állításaira reagálva azt tanácsolta az Egyesült Királyságban élő nőknek, hogy hagyják figyelmen kívül azokat: „ne figyeljenek arra, amit Donald Trump mond az orvostudományról!”.