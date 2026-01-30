Mekkora valójában Magyarország?

Tizenhárom plusz egy kérdés Magyarország méretéről – erről szól földrajzi-társadalomstatisztikai totónk, amelynek minden kérdésére valamilyen „hozzánk hasonló” ország, város, tó a válasz.

A totó nem kvíz, tehát nem a lexikális tudás felmérésére szolgál; elég, ha van elképzelésed arról, mekkora ország Magyarország: hányan vagyunk és hol állunk más országokhoz képest népsűrűségben, városméretben, gazdaságban, vagy éppen az erdők arányában. Nem az a lényeg, hogy bemagoltad-e a KSH jelentéseit, hanem az, hogy mennyire tudsz józan ésszel és arányérzékkel tippelni.

Mivel több kérdésre más források más válaszokat adnának, inkább egy helyről vettünk mindent: az adatok a Wikipédia országokat összehasonlító listáiról származnak, de az egyes válaszok végén meg is adtuk a forrást, hogy könnyen ellenőrizhetők legyenek a megoldások.