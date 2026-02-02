2025-ben joghurtban talált üvegdarabok, sajtban hagyott gumikesztyű és madársalátában heverő egértetem miatt is vizsgálódtak a hatóságok

Az Európai Unio Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási Rendszere (RASFF) 249 magyarországi esetet regisztrált 2025-ben, ebből 211 esetben valamilyen élelmiszerrel kapcsolatban – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfői sajtóközleményében.

A legjelentősebb problémát az idegen anyagok jelentették. „A tavalyi évben kiemelkedően magas volt ezen ügyek száma. A hazánkat is érintő esetek közül 26 valamilyen idegen anyag jelenlétével volt kapcsolatos, továbbá számos bejelentés szólt élelmiszerrel érintkezésbe kerülő, háztartási eszközökről történő leválásról vagy kioldódásról (például fémdarab leválása fokhagymaprésről vagy fémek kioldódása palacsintasütőből)”.

A RASFF rendszer tagjai több esetben jelentettek üvegdarabbal szennyezett élelmiszereket (például meggybefőtt, kukoricakonzerv, paradicsomszósz, joghurt); műanyag jelenlétét termékekben (például csokoládéban, fűszerben, macskaeledelben); fémeket (például szószban, sütőipari termékekben, panírozott sajtban, de még lójutalomfalatban is); emellett találtak gumikesztyűt sajtban, faszilánkot burgonya chipsben, halszálkára emlékeztető anyagot jégkrémben és egértetemet madársalátában.

A magyar hatóságok 36 esetben zöldségekkel és gyümölcsökkel, 32 esetben baromfihússal és abból készült termékekkel, 17 esetben pedig gabonatermékekkel, illetve pékárukkal kapcsolatban indítottak vizsgálatot.

„A magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású vagy alapanyagú termékről (44). Ezen esetek mintegy 30 százalékában a tagállamok baromfihúst vagy abból készült termékeket kifogásoltak mikrobiológiai szennyezettség miatt. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz” – áll a sajtóközleményben.