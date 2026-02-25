Obádovics J. Gyula 98 évesen új rekorddal lett szenior országos bajnok 60 méteres síkfutásban

Február 21-én rendezték meg a budapesti BOK Sportcsarnokban az éves szenior fedettpályás atlétikai országos bajnokságot, amelynek győztesei között egy ismert nevet is találunk: a rengeteg kiadást megért, Matematika című könyve mellett az informatika és az oktatás világában is maradandót alkotó professzor, Obádovics J. Gyula 60 méteres síkfutásban szerzett aranyérmet a 95+ évesek kategóriájában, ahol ő volt a legidősebb versenyző. Ráadásul rekordidővel nyert: az eddigi 18,07 másodperces csúcsot döntötte meg 17,85 másodperces idővel.

Obádovics 1927. március 3-án született, vagyis egy hét múlva már a 99. születésnapját ünnepli, ennek ellenére a Somogy megyei hírportálnak elmondta: ha egészségi állapota lehetővé teszi, a következő szabadtéri bajnokságon még mindenképp szeretne elindulni. A versenyre egyik unokája készítette fel, aki testnevelő tanárként dolgozik.

Obádovics J. Gyula a 2026-os bajnokságon, a felkészülésében segítő unokájával, majd az éremosztásnál Forrás: Facebook/Obádovics Gyula

„A 20, 40, 60, 80, és 100 méteres szakaszú futások mellett persze a séta, a nyújtás, valamint a lazítás is fontos szerepet kap. Próbáljuk karban tartani az izomzatot. Ezzel együtt persze az agyamat is, hiszen mindkettő nagyon fontos és egyiket sem szabad elhanyagolni. Szerintem ez a hosszú élet titka” – mondta a lapnak.

A Mozgásvilág rövid videót is készített a bajnok professzorral, amelyben elmondja, 13 unokája és most már dédunokái is segítenek abban, hogy fitt maradjon, Balatonszárszón ugyanis sokat kell futkorásznia a gyerekekkel le a Balaton-partra. Arról, hogy szerinte mi a hosszú élet titka: hatéves kortól kezdve rendszeres testmozgásra van szükség, a teljes izomzat átmozgatására, emellett pedig fontos, hogy mindig legyen célkitűzése az embernek, hogy az agyát is folyamatosan dolgoztassa – vagyis legyen miért élnie.

Egy decemberi interjúban mindezek mellé még a vörösbort is megemlítette a hosszú élet receptjének részeként, és elárulta, hogy a szakmai életet sem hagyta maga mögött: „A matematikakönyvemhez írok egy statisztikafejezetet, hogy legyen használható, értelmes, magyar nyelvű, amit értenek a diákok” – mondta.