A Qubit+ tartalmai Alkotmányos puccs Merre tovább Magyarország? Vízőrzők mozgalma Maurer Dóra matematikája Világokat álmodó AI Hitler és a WC-kefék

Az Egyesült Államok iráni fejlesztésű katonai drónokkal is támadja Iránt

Kuglics Sarolta
március 4.
TECH

Az amerikai hadsereg drága, csúcstechnológiás fegyverei mellett olyan drónokat is bevet az Irán ellen indított fegyveres támadásaiban, amiket motorkerékpár-motor hajt – írja a New Scientist. A Shahed 136 csapásmérő drónt az iráni Forradalmi Gárda ipari-kutatási hálózatához kapcsolódó Shahed Aviation Industries fejlesztette és gyártotta, amiket az USA lemásolt. A drón 2,6 méter hosszú, és egy 15 kilogrammos robbanófejet képes mintegy 2500 kilométeres távolságra eljuttatni. Sebessége viszonylag alacsony, körülbelül 185 kilométer per óra, ami jóval lassabb a cirkálórakétáknál vagy bombázó repülőgépeknél, ugyanakkor gyártása rendkívül költséghatékony: darabonként akár 50 000 dollárba is kerülhet.

Irán – más haditechnikai eszközök mellett – a Shahedeket is bevetette a Perzsa-öböl térségében az amerikai és izraeli támadásokra válaszul, majd az Egyesült Államok az iráni drónok másolatát, a Spektreworks arizonai vállalat által gyártott, Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) nevű rendszerrel hajtott végre válaszcsapásokat. A LUCAS felderítő vagy kommunikációs eszközökkel, illetve földi célpontok elleni robbanófejjel is felszerelhető, és az elnevezése is az eredeti iráni változatra utal: Spektreworks FLM 136-nak nevezte el a hadieszközt. Amerika állítólag Irakban és Szíriában szerezte meg a Shahed 136 drónokat iráni támogatású milíciáktól, majd azokat tavaly sikeresen lemásolta és tesztelte.

Anthony King, a brit Exeteri Egyetem kutatója szerint feltételezhető, hogy már az iráni Shahed modellek is másolatok voltak: egy 1980-as évekbeli német–amerikai projekt szovjet radarállomások megtámadására fejlesztett volna egy úgynevezett „radarellenes drónt”, aminek a technológiája nagyon hasonlít a Shahedekéhez. Ian Muirhead, a Manchesteri Egyetem kutatója szerint ezeknek a drónoknak azért van nagy jelentősége a szombaton kitört háborúban, mert „sok modern fegyver rendkívül összetett és drága, és ha ilyen léptékű konfliktusokról beszélünk, akkor a nagy mennyiségű, olcsó, eldobható fegyver – különösen, ha már nincsenek hatalmas hadseregek – hatékonyabb lehet”.

Kapcsolódó cikkek