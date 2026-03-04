Az Egyesült Államok iráni fejlesztésű katonai drónokkal is támadja Iránt

Az amerikai hadsereg drága, csúcstechnológiás fegyverei mellett olyan drónokat is bevet az Irán ellen indított fegyveres támadásaiban, amiket motorkerékpár-motor hajt – írja a New Scientist. A Shahed 136 csapásmérő drónt az iráni Forradalmi Gárda ipari-kutatási hálózatához kapcsolódó Shahed Aviation Industries fejlesztette és gyártotta, amiket az USA lemásolt. A drón 2,6 méter hosszú, és egy 15 kilogrammos robbanófejet képes mintegy 2500 kilométeres távolságra eljuttatni. Sebessége viszonylag alacsony, körülbelül 185 kilométer per óra, ami jóval lassabb a cirkálórakétáknál vagy bombázó repülőgépeknél, ugyanakkor gyártása rendkívül költséghatékony: darabonként akár 50 000 dollárba is kerülhet.

Irán – más haditechnikai eszközök mellett – a Shahedeket is bevetette a Perzsa-öböl térségében az amerikai és izraeli támadásokra válaszul, majd az Egyesült Államok az iráni drónok másolatát, a Spektreworks arizonai vállalat által gyártott, Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) nevű rendszerrel hajtott végre válaszcsapásokat. A LUCAS felderítő vagy kommunikációs eszközökkel, illetve földi célpontok elleni robbanófejjel is felszerelhető, és az elnevezése is az eredeti iráni változatra utal: Spektreworks FLM 136-nak nevezte el a hadieszközt. Amerika állítólag Irakban és Szíriában szerezte meg a Shahed 136 drónokat iráni támogatású milíciáktól, majd azokat tavaly sikeresen lemásolta és tesztelte.

Anthony King, a brit Exeteri Egyetem kutatója szerint feltételezhető, hogy már az iráni Shahed modellek is másolatok voltak: egy 1980-as évekbeli német–amerikai projekt szovjet radarállomások megtámadására fejlesztett volna egy úgynevezett „radarellenes drónt”, aminek a technológiája nagyon hasonlít a Shahedekéhez. Ian Muirhead, a Manchesteri Egyetem kutatója szerint ezeknek a drónoknak azért van nagy jelentősége a szombaton kitört háborúban, mert „sok modern fegyver rendkívül összetett és drága, és ha ilyen léptékű konfliktusokról beszélünk, akkor a nagy mennyiségű, olcsó, eldobható fegyver – különösen, ha már nincsenek hatalmas hadseregek – hatékonyabb lehet”.