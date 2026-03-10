A ChatGPT segít feltárni a sátánista, rituális gyermekbántalmazás eseteit

Brit szakértők szerint a mesterséges intelligencia fontos szerepet játszhat abban, hogy többen beszéljenek szervezett, rituális jellegű bántalmazásról – írja a Guardian. A gyermekkorban bántalmazott emberek szövetségének (Napac) segélyvonalát működtető szervezet vezetője szerint az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyekben az érintettek azt mondják, hogy egy AI-eszköz (leginkább a ChatGPT) javasolta nekik, hogy kérjenek segítséget. Egyes túlélők terápiás beszélgetésekre vagy traumáik feldolgozására használják az ilyen rendszereket.

A hatóságok szerint a rituális, gyakran sátánizmushoz vagy fasizmushoz köthető elemeket tartalmazó bántalmazás – amelyet a szakirodalomban „witchcraft, spirit possession and ritual abuse”, vagyis „boszorkányság, megszállottság és rituális bántalmazás” néven említenek – jellemzően szexuális erőszakkal, fizikai bántalmazással és elhanyagolással jár, és gyakran családokhoz, bűnszervezetekhez vagy online pedofil hálózatokhoz köthető.

Bár 1982 óta mindössze 14 brit büntetőügyben ismerték el hivatalosan a rituális elemek jelenlétét, kutatók szerint ez csak a jéghegy csúcsa. A Napac adatai szerint kilenc év alatt 36 700 segélyhívásból 1310 említett szervezett rituális bántalmazást.

A brit rendőrség most képzéseket indít a jelenség felismerésére az országos rendőrfőkapitányok tanácsának (NPCC) vezetésével, és szakértői munkacsoport is alakult. A kutatók szerint a probléma egyik oka, hogy a rituális elemek gyakran a valóságtól elrugaszkodottnak tűnnek, ezért sok bejelentést nem vesznek komolyan. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ilyen típusú bántalmazás nem egyetlen társadalmi vagy kulturális csoporthoz köthető, és akár látszólag jól működő, tehetősebb családokban is előfordulhat.

***

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.