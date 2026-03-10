Miért hullik fekete eső Iránban?

Miután az izraeli hadsereg március 8-ra virradóan – még a szövetséges amerikai félnek sem tetsző – légicsapásokat mért több teheráni olajtárolóra, sűrű fekete füst és hatalmas lángoszlopok borították be Irán északi részét. Az apokaliptikus látvány fényképeken az egész világot bejárta, de a helyiek még furcsább jelenségekről számoltak be: fekete eső hullott az iráni fővárosra.

A füstfelhőkből származó korom nemcsak a város elemeit, az utcákat, az autókat vagy az erkélyeket lepte el, hanem amikor a csapadék áthaladt a szennyezett levegőn, kimosta a füstből a kormot és más részecskéket, ami vastag fekete esőcseppeket eredményezett. A kutatók szerint az eső valószínűleg a részben elégett olajból származó mérgező anyagok keverékét tartalmazza, például kormot, policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH), valamint kén- és nitrogén-oxidokat, amelyek nedvességgel reagálva savas esőt hozhatnak létre.

Anna Hansell, a Leicesteri Egyetem környezet-egészségügyi kutatója a New Scientistnek elmondta, az olajraktárak robbanása után kialakuló szmog akár nagyságrendekkel sűrűbb lehet, mint a 20. századi nagy városi légszennyezési események, például az 1952-es londoni szmog. A füstfelhőkben emellett a bombázások során megrongálódott épületekből származó mikroszkopikus törmelék (beton, üveg vagy műanyag) is lehet, sőt a robbanások olajcseppeket is a levegőbe juttathattak.

Láng- és füstoszlopok Teheránban az olajraktárak felrobbantása után március 7-én késő este Fotó: SASAN/Middle East Images via AFP

Bár maga a fekete eső is okozhat irritációt, illetve gyomorpanaszokat vagy hasmenést, ha szennyezett víz kerül a szervezetbe, a szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a szennyezett levegő belélegzése jelenti. A finom részecskék mélyen a tüdőbe juthatnak, sőt a véráramba is bekerülhetnek, növelve a szív- és érrendszeri betegségek, a tüdőrák, a krónikus légzőszervi problémák és más betegségek kockázatát. A legkisebb részecskék a széllel akár több száz vagy ezer kilométerre is eljuthatnak, így a szennyezés a Közel-Kelet más részeire, sőt távolabbi területekre is eljuthat, bár ott már jóval alacsonyabb koncentrációban.

A szakértők azt tanácsolják az iráni lakosoknak, hogy maradjanak zárt térben, kint viseljenek maszkot és védőszemüveget, valamint kerüljék a szennyezett ivóvizet.