Sugárhajtású gép és helikopter szerelemgyereke az USA új kísérleti repülője, az X–76

Egy sugárhajtású repülőgép sebességét és egy helikopter szabadságát ötvözi az Egyesült Államok védelmi fejlesztési ügynökségének (DARPA) legújabb kísérleti repülőgépe. Az USA alapításának évéről X–76-os jelzéssel ellátott futurisztikus repülőgép képes lesz függőleges fel- és leszállásra, valamint 740 kilométer per órás sebességet meghaladó repülésre.

A X–76-os kísérleti repülőgép egy művészi illusztráción, a sugárhajtóműveivel történő repülés közben Fotó: DARPA

A DARPA hétfői közleménye szerint az X–76 építését a Bell Textron vállalat kezdi meg a SPRINT program keretében, miután a gép sikeresen átment a kritikus tervezési felülvizsgálaton. A SPRINT program a DARPA és az USA Különleges Műveleti Parancsnokságának (USSOCOM) közös kezdeményezése olyan technológiák fejlesztésére, amik áttörhetik a merevszárnyú repülőgépek nagy sebessége, és a függőleges fel- és leszállásra képes platformok rugalmassága közti, régóta fennálló kompromisszumokat.

A művészi illusztráció alapján az X-76 szárnyai szélein két, billenő platformra szerelt légcsavarral, valamint a gép testébe épített sugárhajtóművekkel rendelkezik. A DARPA célja az, hogy kiforrottá váljanak azok a technológiák, amik a 740 km/h feletti utazósebesség eléréshez, a mostoha környezeti viszonyok közötti lebegéshez, valamint az előkészítetlen felületek fel- és leszállásra történő használatához kellenek.

„Megtiszteltetés a Bell-nek, hogy megkapta az X-76 jelölést, és továbbviheti az amerikai innováció szellemét, tisztelegve az Egyesült Államok 1776-os megalapítása előtt – mondta Jason Hurst, a Bell mérnöki részlegének vezetője a vállalat közleménye szerint. – Ez egy fontos mérföldkő a Bell és a DARPA közös csapatának, ahogy egy repüléstörténeti jelentőségű mérföldkő felé haladnak, és teljesítik a küldetésüket, ami egy következő generációs, függőleges fel- és leszállásra képes repülőgép kifejlesztését célozza”.

A V–22 Osprey billenőrotoros konvertiplán Fotó: Wikipédia - DoD photo by Vernon Pugh, U.S. Navy

A kísérleti gép, aminek kinézete a Bell V-22 Osprey és a Bell MV-75 Valor billenőrotoros konvertiplánokra hajaz, leghamarabb 2028 elején teljesítheti első repülését. A DARPA, ahogy az ügynökséget bemutató tavalyi cikkünkből kiderül, története során kulcsszerepet játszott innovatív katonai platformok, köztük az Egyesült Államok hatodik generációs vadászgépének, az F–47-esnek a kifejlesztésében.