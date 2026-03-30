A hímivarsejtek irányt vesztenek a súlytalanságban

A hosszú távú űrutazások, Mars-kolóniák tervezői gyakran vizionálnak több generációs küldetéseket. A Földön kívül fogant és született űrgyerekekről szóló forgatókönyvek megvalósítása azonban nem várt akadályba ütközhet. Legalábbis a Communications Biology folyóiratban március 26-án megjelent tanulmány szerzői szerint – írja az ausztrál Connect Sci tudományos portál.

Kiderült ugyanis, hogy a laboratóriumi körülmények között létrehozott mikrogravitációban a spermiumok navigációs képessége olyannyira redukálódik, hogy szó szerint irányt vesztenek, holott látszólag teljesen egészségesek. Az Adelaide Egyetem kutatócsoportja egerek és emberek hímivarsejtjeit miniatűr labirintusban vizsgálva azt figyelte meg, hogy a normál gravitációhoz képest jelentős csökkent az útvesztőből kitaláló spermiumok száma, pedig fizikai mozgásukban, szakszóval motilitásukban nem történt semmiféle változás. A jelentős arányú irányvesztést a progeszteron hormon hozzáadása is csak részben korrigálta.

A kutatók az emberi spermiumok navigációs képességének romlása mellett egér és sertés hímivarsejtek megtermékenyítési potenciálját is vizsgálták. Az eredményeik szerint 4-6 órás mikrogravitációban szignifikánsan csökkent a sikeres megtermékenyítések aránya. A súlytalanság 24 órás expozíciója még károsabbnak bizonyult: megkésett fejlődést, egyes esetekben a magzatot alkotó sejtek számának csökkenését eredményezve az embriófejlődés legkorábbi szakaszában.

A Connect Sci szerint a kutatócsoport jelenleg azt vizsgálja, hogy a spermiumok navigációját és a korai embriófejlődést hogyan befolyásolják a Holdon, illetve a Marson előállítani tervezett mesterséges gravitációs környezetek.

