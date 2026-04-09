Az amerikai hadsereg új katonai AI-eszköz kifejlesztésén dolgozik

A Victor nevű rendszerprototípus egy Reddithez hasonló platform, ami segíti a katonákat az olyan hadászati információk megtalálásában, mint például az elektromágneses hadviselési rendszerek konfigurálásának leghatékonyabb módja – írja a Wired. „Az elektromágneses hadviselés rendkívül nehéz terület. A Victor képes választ generálni, és hivatkozni az összes levont tanulságra a különböző egységektől” – nyilatkozta Alex Miller, a hadsereg technológiai vezetője a Wirednek.

A kifejezetten katonai célokra tervezett AI-eszköz rendszerébe a fejlesztők több mint ötszáz adatforrást integráltak, amelynek célja, hogy a pontos forrás megjelölésekkel csökkentse a hibázás lehetőségét. A Victort fejlesztéséért a Combined Arms Command (CAC), vagyis az amerikai hadsereg kiképzéssel és koordinálással foglalkozó szerve felel: Jon Nielsen, a CAC alezredese szerint a fejlesztés célja, hogy az AI-eszköz idővel multimodálissá váljon, és a katonák képeket és videókat is feltölthessenek, majd ezek alapján elemzéseket nyerjenek ki a programból. Miller szerint a Pentagon a technológia finomhangolásához egy külső szolgáltatóval működik együtt: az amerikai védelmi minisztérium az AI-eszközök katonai célú fejlesztését már két évvel ezelőtt elkezdte, ugyanakkor ezek a folyamatok komoly etikai konfliktusokhoz vezettek.

Az Anthropic AI-biztonsággal és kutatással foglalkozó cég technológiája állítólag kulcsszerepet játszott az iráni katonai műveletek megtervezésében. Az eset után az Anthropic szembekerült a Pentagonnal és arra figyelmeztetett, hogy a technológiáját nem lehet autonóm fegyverek üzemeltetésére és az amerikai polgárok megfigyelésére használni. Paul Scharre, a Center for New American Security think tank ügyvezető elnöke is kritikus az AI hadászati alkalmazásával kapcsolatban, ugyanis szerinte „az ügynökalapú AI teljesen új biztonsági kihívásokat vet fel”.

