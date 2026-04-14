Ketyeg a határidő, hogy a Pentagon nyilvánosságra hozza titkosított videóit UFO-ügyben

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszternek a mai határidőig kellene átadnia egy kormányzati munkacsoport részére több tucat titkosított videót, amelyek úgynevezett azonosítatlan égi jelenségekkel (UAP – Unidentified Aerial Phenomena) való találkozásokat dokumentálnak, írja a Newsweek.

Donald Trump amerikai elnök még február végén rendelte el, hogy az egyes minisztériumok hozzák nyilvánosságra azokat a kormányzati iratokat, dokumentumokat, amelyek UFO észlelésekkel és földönkívüli létformákkal kapcsolatosak. Az elnök ezt akkor a Truth Social oldalán tette közzé, miután azzal vádolta Barack Obama, volt amerikai elnököt, hogy titkos információkat fedett fel, amikor egy podcast adásban kijelentette, hogy „az idegenek valósak”.

Trump utasítása nyomán az üggyel foglalkozó munkacsoportot vezető republikánus képviselő, Anna Paulina Luna több mint 45 videófelvétel átadását kérte Pete Hegsethtől. Ezek állítólag gömb alakú, szivar formájú és egyéb objektumokat örökítenek meg, a felvételeket pedig amerikai katonai rendszerek rögzítettek háborús övezetekben, óceánok felett és korlátozott légterekben. Az esetek között szerepelnek észlelések Irán és Szíria térségéből, amerikai bázisok és repülőterek közeléből, valamint egy 2023-as incidens a Huron-tó felett.

A videók átadását legkésőbb április 14-ig kérték, mondván, „UAP-k jelenléte amerikai katonai létesítmények környezetében és légterében veszélyt jelent a fegyveres erők biztonságára.”

A Pew Research Center egy 2021-es felmérése szerint az amerikaiak körülbelül kétharmada úgy véli, hogy valószínűleg létezik intelligens élet más bolygókon.