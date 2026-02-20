Trump elrendeli a kormányzati UFO-dokumentumok nyilvánosságra hozatalát

Donald Trump közölte, arra fogja utasítani fogja az amerikai kormányzati szerveket, köztük a védelmi minisztériumot, hogy kezdjék meg azon iratok azonosításának és nyilvánosságra hozatalának folyamatát, amelyek a Földön kívüli életről és az idegenekről tartalmaznak információkat – adta hírül a BBC.

Trump ezt a Truth Social oldalán tette közzé, miután azzal vádolta Barack Obama, volt amerikai elnököt, hogy titkos információkat fedett fel, amikor a múlt héten egy podcast adásban kijelentette, hogy „az idegenek valósak”.

„Nem lenne szabad ezt tennie, nagy hibát követett el” – mondta Trump újságírók előtt az Air Force One fedélzetén. Arra a kérdésre, hogy ő maga hisz-e az idegenek létezésében, Trump így válaszolt: „Nos, nem tudom, valósak-e vagy sem.”



A Reuters ismerteti azt a szombaton közzétett podcast beszélgetést, amelyben a házigazda Brian Tyler Cohen az idegenek létezéséről kérdezte Obamát. „Valóban léteznek, de én még nem láttam őket, és nem tartják őket az 51-es körzetben. Nincs föld alatti létesítmény, hacsak nem valami óriási összeesküvésről van szó és elrejtették az Egyesült Államok elnöke elől” – mondta Obama.

Idegen lénynek öltözött résztvevők az Alienstock nevű rendezvényen, Nevadában Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Az 51-es körzet a légierő egy titkos létesítménye Nevadában, amelyről egyesek azt feltételezik, hogy Földön kívüli lények nyomait, akár testét, illetve lezuhant űrhajóit őrzi. A CIA 2013-ban nyilvánosságra hozott archív anyagai szerint valójában kémrepülőgépek tesztelésére szolgált. „Elnökségem alatt nem láttam bizonyítékot arra, hogy földön kívüliek kapcsolatba léptek volna velünk. Tényleg!” – kommentált Obama egy vasárnapi Instagram bejegyzésében.

A posztban Obama kifejtette, hogy miért gondolja valósnak az idegenek létezését: mivel az univerzum hatalmas, a statisztikai esélyek alapján nagy a valószínűsége a Földön kívüli életnek. Annak azonban, hogy a Földön kívüliek látogassanak a Földre, kicsi az esélye, a nagy távolság miatt.

Az elmúlt években a Pentagon vizsgálta az UFO-jelentéseket, és katonai vezetők 2022-ben azt állították, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy idegenek látogatták volna meg a Földet, vagy a járműveik lezuhantak volna. Egy 2024-es Pentagon-jelentés szerint a II. világháború vége óta a kormány vizsgálatai nem találták bármilyen, Földön kívüli technológia bizonyítékát, a legtöbb észlelés tévesen azonosított hétköznapi tárgy vagy jelenség volt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: