Hatástalanok lehetnek az Alzheimer-kór kezelésére alkalmazott, eddig eredményesnek hitt gyógyszerek

Kuglics Sarolta
április 17.
tudomány

Az enyhe kognitív károsodással vagy enyhe demenciával élő emberek állapotára elhanyagolható hatást gyakoroltak az eddig sorsfordító jelentőségűként ünnepelt anti-amiloid gyógyszerek egy, a Cochrane Library felületén megjelent friss tanulmány szerint. A 17 klinikai vizsgálaton alapuló kutatás eredménye komoly csapást mért az új generációs gyógyszerekre, amelyek feladata az agyban felhalmozódó amiloid fehérjecsomók eltávolítása volt, így lassítva az Alzheimer-kór előrehaladását. Az amiloid plakkok a neuronokban mérgező csomókat képező tau nevű fehérje mellett szintén az Alzheimer-kór jellegzetes tünetei.

Az átfogó tanulmányhoz a kutatók több mint 20 ezer résztvevő egészségügyi adatainak változását figyelték meg: a 70 és 74 év átlagéletkorú résztvevők kognitív károsodásának átlagos időtartama 17 és 52 hónap között volt. A 18 hónapig tartó kutatásban hét tanulmány kizárólag enyhe demenciában, egy kizárólag enyhe kognitív károsodásban szenvedő résztvevőkkel foglalkozott, a többi felmérés pedig a vegyes populációt vizsgálta. Edo Richard, a tanulmány társszerzője és a hollandiai Radboud Egyetem Orvosi Központjának neurológia professzora szerint nemcsak, hogy a hét vizsgált amiloidellenes gyógyszer hatására nem láttak jelentős javulást a betegeknél, hanem a gyógyszerek több agyi duzzanatot és vérzést is okoztak, mint a placebo.

Robert Howard, a University College London időskori pszichiátriai professzora szerint „a szomorú igazság az, hogy még a legjobban teljesítő gyógyszerek sem nyújtanak klinikailag jelentős előnyt”, ezért az amiloidellenes gyógyszerek Alzheimer-kór lefolyására gyakorolt hatását további vizsgálatokkal kell megerősíteni. Susan Kohlhaas, az Alzheimer’s Research UK jótékonysági szervezet munkatársa hozzátette, hogy „az amiloidellenes kezelések nem jelentik a teljes megoldást az Alzheimer-kór gyógyítására, és a kutatás már most szélesebb biológiai célpontok felé mozdul. De nem pontos az hatásukat »elhanyagolhatónak« minősíteni, különösen úgy, hogy az elemzésnek egyértelmű korlátai vannak.”

