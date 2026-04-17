Hatástalanok lehetnek az Alzheimer-kór kezelésére alkalmazott, eddig eredményesnek hitt gyógyszerek

Az enyhe kognitív károsodással vagy enyhe demenciával élő emberek állapotára elhanyagolható hatást gyakoroltak az eddig sorsfordító jelentőségűként ünnepelt anti-amiloid gyógyszerek egy, a Cochrane Library felületén megjelent friss tanulmány szerint. A 17 klinikai vizsgálaton alapuló kutatás eredménye komoly csapást mért az új generációs gyógyszerekre, amelyek feladata az agyban felhalmozódó amiloid fehérjecsomók eltávolítása volt, így lassítva az Alzheimer-kór előrehaladását. Az amiloid plakkok a neuronokban mérgező csomókat képező tau nevű fehérje mellett szintén az Alzheimer-kór jellegzetes tünetei.

Az átfogó tanulmányhoz a kutatók több mint 20 ezer résztvevő egészségügyi adatainak változását figyelték meg: a 70 és 74 év átlagéletkorú résztvevők kognitív károsodásának átlagos időtartama 17 és 52 hónap között volt. A 18 hónapig tartó kutatásban hét tanulmány kizárólag enyhe demenciában, egy kizárólag enyhe kognitív károsodásban szenvedő résztvevőkkel foglalkozott, a többi felmérés pedig a vegyes populációt vizsgálta. Edo Richard, a tanulmány társszerzője és a hollandiai Radboud Egyetem Orvosi Központjának neurológia professzora szerint nemcsak, hogy a hét vizsgált amiloidellenes gyógyszer hatására nem láttak jelentős javulást a betegeknél, hanem a gyógyszerek több agyi duzzanatot és vérzést is okoztak, mint a placebo.

Robert Howard, a University College London időskori pszichiátriai professzora szerint „a szomorú igazság az, hogy még a legjobban teljesítő gyógyszerek sem nyújtanak klinikailag jelentős előnyt”, ezért az amiloidellenes gyógyszerek Alzheimer-kór lefolyására gyakorolt hatását további vizsgálatokkal kell megerősíteni. Susan Kohlhaas, az Alzheimer’s Research UK jótékonysági szervezet munkatársa hozzátette, hogy „az amiloidellenes kezelések nem jelentik a teljes megoldást az Alzheimer-kór gyógyítására, és a kutatás már most szélesebb biológiai célpontok felé mozdul. De nem pontos az hatásukat »elhanyagolhatónak« minősíteni, különösen úgy, hogy az elemzésnek egyértelmű korlátai vannak.”

