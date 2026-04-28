A HungaroMet április 28-i Facebook-bejegyzése szerint

„egy vasi-zalai foltot kivéve gyakorlatilag országszerte csontszáraz a talajok felső 20 centiméteres rétege. A felső egyméteres rétegben az elmúlt napokban tovább fokozódott a csapadékhiány, a vízhiány az Alföldön ismét egyre több helyen meghaladja a 100 millimétert”.

A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az ország túlnyomó részén a csapadék mennyisége a 10 millimétert sem érte el idén áprilisban, miközben a levegő is rendkívül száraz.

A „felszín porzik, de a középső réteg is sokat száradt az elmúlt egy hét során, az Alföldön és a Mezőföldön már 50 százalék alatt alakul a nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. Ugyanezeken a területeken a mélyebb rétegek sem töltődtek fel a tél folyamán, 60-110 milliméter nedvesség hiányzik a felső egy méteres rétegből a telítettséghez képest, de máshol is nedvességvesztés jellemzi a fél méternél mélyebb talajréteget”.