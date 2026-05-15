Thaiföldön azonosították Délkelet-Ázsia legnagyobb növényevő dinoszauruszát

A délkelet-ázsiai régióban egy új, óriási méretű dinoszaurusz-fosszíliát azonosítottak brit és thaiföldi kutatók, ami a dinoszauruszok korszakának végét jelentő kora kréta korból származik. A Nagatitan chaiyaphumensis egy 27 tonnás – ami kilenc felnőtt ázsiai elefánt súlyának felel meg – és 27 méter hosszú, sauropodák családjába tartozó hosszú nyakú növényevő volt, írja a Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány. Paul Upchurch, a University College London (UCL) professzora a National Geographicnek elmondta, hogy a 100-120 millió évvel ezelőtt élt sauropodáknak a Földön egyre emelkedő hőmérséklettel kellett megbirkózniuk: nagy méretük miatt a testük jobban megtartotta a hőt, így azt nehezebb volt lehűteni.

A kréta korszakból származó Nagatitan chaiyaphumensis sauropoda dinoszaurusz művészi rekonstrukciója Illusztráció: Reuters/Patchanop Boonsai

Ugyanakkor a testméretük miatt az ökoszisztéma legnagyobb ragadozójától, az óriási afrikai húsevő dinoszaurusz (Carcharodontosauru) rokonától sem kellett félniük, amely körülbelül 8 méter hosszú és 3,5 tonnás volt, így eltörpült az óriási növényevő mellett. A kutatók szerint a Nagatitan olyan növényeket – például tűlevelűeket és esetleg magvas páfrányokat – fogyasztott, amik nem igényeltek rágást. Bár Délkelet-Ázsiából nem származik sok sauropoda, a Nagatitan maradványokból kiderültek az őslény testfelépítésének részletei: ezek a dinoszauruszok olyan sauropoda-alcsoporthoz tartoztak, amelynek a csontjaiban sok belső légzsák és vékony falak voltak, így könnyítve a csontvázukat.

Az őskori maradvány felfedezése azért is jelentős, mert „a dinoszauruszok korszakának vége felé keletkezett fiatalabb kőzetrétegek valószínűleg már nem tartalmaznak dinoszauruszmaradványokat, mivel a térség addigra sekély tengerré vált. Így elképzelhető, hogy ez az utolsó vagy legkésőbbi nagy sauropoda, amelyet Délkelet-Ázsiában találunk” – nyilatkozta Thitiwoot Sethapanichsakul, a University College London egyik thaiföldi doktorandusza a BBC-nek.