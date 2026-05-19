Nem mennek neki a cinegék a turbinalapátnak, ha riasztó színekre van festve

A szélturbina környezetbarát, hatékony és olcsó, de nem lehet tökéletes: a szélfarmokat számos kritika éri, ezek közül az egyik pedig az, hogy a lapátok tömegével pusztítják a nekik repülő madarakat. A pusztítás mértéke csökkenthető, ha a szélfarmokat a migrációs útvonalaktól távol helyezik el, de egy friss finn kutatásban egy további óvintézkedés hatékonyságát vizsgálták: mi történik akkor, ha lefestik a lapátokat?

Így nézne ki egy turbina a riasztó színekkel Fotó: Eric Lehtonen

Hasonló módszerekkel már korábban is kísérleteztek, a Helsinki Egyetem kutatói most viszont nem egyszerűen a lapátok lefestését vizsgálták, hanem azt, hogy mi történik akkor, ha ezeket a természetben is megfigyelhető riasztó színekkel látják el. Johanna Mappes evolúciós ökológus szerint bizonyos színkombinációk kerülése már előre programozott a legtöbb fajban, nem szükséges hozzá az előzetes tapasztalat, így a módszer több madárfaj védelmében is hatékony lehet. Ez nem a finn kutatók találmánya: a természetről mintázott megoldások, a biomimetika már számos területen bizonyított, ilyen például a szupervonat, a Sinkanszen is, amelynek az orrát a jégmadár csőréről mintázták.

A mintául szolgáló keleti korallkígyó Fotó: iNaturalist

Széncinege az érintőképernyő előtt

A kísérletet egyelőre azonban csak egyetlen fajon, a széncinegén (Parus major) végezték el, itt viszont sokat ígérő eredményeket értek el. A kísérlethez a kutatók 22 széncinegét fogtak be egy olyan területről, amely kellően távol fekszik a legközelebbi szélfarmtól, így valószínűnek tűnt, hogy a madarak még nem találkoztak turbinákkal, majd egy speciálisan madarak számára kifejlesztett érintőképernyő elé helyezték őket. Az érintőképernyőn ezután egy szélturbináról készült videót játszottak le nekik. A madarak jutalmat kaptak, ha megnyomták a turbina képe előtt található szürke pöttyöt, ekkor a lapátok mozgása is leállt és a képernyő elszürkült.

A madarakat három különböző turbinával szembesítették: egy hagyományos, fehér lapátokkal ellátottal, egy szintén elterjedt festéssel, ahol az egyik lapátot feketére festették, végül pedig egy olyannal, amin hasonló színkombinációk szerepeltek, mint amilyen a nyílméregbékán vagy a keleti korallkígyón látható. A legrosszabb eredményt a sima fehér lapátok hozták: a madarak gond nélkül kattintottak a jutalom reményében, a sárga, a fekete és a piros kombinációja viszont már jóval óvatosabbakká tette őket, vagy egyáltalán nem merészkedtek a virtuális lapátok közelébe, vagy csak hosszas habozás után nyomták meg a gombot.

Ez Mappes szerint az egész szélenergiaipart felforgathatja: a lapátok lefestése olcsó, és úgy tűnik, hatékony is. Ha a kísérletet más fajokkal is megismétlik a világ más tájain, kiderülhet, hogy valóban univerzális averzióról van-e szó – ha pedig igen, a turbinák után a többi madarakat veszélyeztető létesítményen, villanydrótokon és ablakokon is el lehet majd helyezni a három riasztó színt.