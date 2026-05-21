Egy vízi emlőssel bővülhet az öntudattal rendelkező élőlények listája

Az ember és néhány kivételes állatfaj nincs egyedül az önfelismeréssel, ugyanis úgy tűnik, hogy a beluga bálnák (Delphinapterus leucas) is képesek felfogni, hogy saját magukat nézegetik a tükörben. Az Északi-sarkvidék vizeiben őshonos emlős viselkedését az 1970-es évek óta vizsgálták a kutatók, de eddig egyszer sem sikerült megfigyelniük, ahogy az állatok tudatosan használják az eléjük helyezett tükröt – írja a Plos One tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány. A Wildlife Conservation Society New York-i akváriumában élő négy állatot – egy fiatal és három felnőtt nőstényt – figyeltek meg a Hunter College Reiss Laboratóriumának cetfélék kognitív képességeivel foglalkozó kutatói.

„A belugák az úgynevezett önirányított viselkedést mutatták be, ahol úgy tűnik, hogy a tükröt eszközként használták ahhoz, hogy megfigyeljék testük olyan részeit vagy saját tevékenységeiket, amelyeket tükör nélkül nem láthatnának” – mondta Alex Mildener a tanulmány szerzője és a laboratórium munkatársa az IFLScience-nek. A kutatók a kísérlethez kétirányú plexiüvegtükröt szereltek fel az akváriumra, majd az egyik, Natasha nevű bálna testének egy részét ideiglenesen megjelölték. „Ez alkalommal teljesen másképp reagált, mint amikor korábban ugyanezen a foglalkozáson vagy bármely más alkalommal még nem volt megjelölve. Pontosabban: eleinte többször körbe úszta a medencét úgy, hogy jobb oldala a fal és a tükör felé nézett, és testének megjelölt részét többször is a tükörhöz nyomta” – nyilatkozta az IFLScience-nek a tanulmány szerzője, Diana Reiss kognitív pszichológus és tengeri emlőskutató, a Hunter College laboratóriumának vezetője.

Bár a tanulmány szerzői megjegyezték, hogy a kutatásnak vannak korlátai az alacsony egyedszámú fogságban élő állatokkal dolgozó minta miatt, a vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a beluga bálnák magas szintű öntudattal rendelkeznek. Erre a szintű önfelismerésre és tudatos viselkedésre nem sok állatfaj képes: eddig a kutatások szerint a csimpánzok, a bonobók, az orangutánok, a gorillák, a palackorrú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák, valamint bizonyos mértékben a tisztító halak esetében lehet öntudatról és önfelismerésről beszélni. Reiss figyelmeztetett, hogy a tengeri emlősök védelméről szóló, meggyengített törvények szigorítására lenne szükség, és elmondta, hogy „remélhetőleg ezek az eredmények felhívják a figyelmet arra, és megerősítsük az elkötelezettségünket az iránt, hogy továbbra is szigorú globális és helyi kormányzati intézkedéseket tartsunk fenn”.

