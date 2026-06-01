Fény derült a növényi kommunikáció egy újabb dimenziójára

Alig pár éve tudható, hogy az állatokénál nagyságrendileg sokfélébb kémiai anyagot előállító anyagcsere a kulcsa a növények alig ismert, de intenzíven kutatott kommunikációjának.

Az anyagcseretermékek diverzitásának foka akkora, hogy a fajon belüli, fajok közötti, valamint a közös élőhely más létformáival (állatokkal, gombákkal) folytatott kommunikációnak a töredékeit is alig sikerült eddig megérteni. Tudni kell, hogy az autotróf élőlények kommunikációját firtató kutatások túlnyomó többsége a stresszorok (növényevő állatok, kórokozók) aktivitása nyomán felszabaduló, az angol szakkifejezés nyomán a VOC betűszóval jelölt illékony szerves vegyületekre, és a kémiai riasztásra adott növényi (és persze állati) válaszokra fókuszál.

Bár a növényi nagyszótárra alighanem még sokat kell várni, a korábban ismertektől eltérő jelentésű néhány új kémiai szignált úgy tűnik már sikerült azonosítani. Legalábbis a Journal of Experimental Botany folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerzőgárdája szerint. A Svéd Agrártudományi Egyetem ökológusai olyan, az árpa (Hordeum vulgare) három, Skandináviában termesztett fajtája által termelt VOC-okat izoláltak, amelyek másféle információk közvetítésére szolgálnak – olvasható az ausztrál Connect Sci tudományos portálon megjelent ismertetőben.

Kikalászolt, de még fejlődő árpavetés Fotó: Wikipédai

Kiderült, hogy az egészséges növényegyedek teljes életciklusok során szinte folyamatosan termelik azokat az aktuális állapotjelző kémiai szignálokat, amelyek nem csak a társulás tagjainak stresszreakciót aktiválják, beindítva védekezési mechanizmusokat, de befolyásolják a fajhoz tartozó egyedek fejlődési, növekedési stratégiáját is.

A kutatók szerint a génaktivitásban kulcsszerepet betöltő VOC-beszéd teljesen új dimenziót nyit a növények kommunikációjának megértésében.”A kutatók szerint ez „a konstitutív VOC-kölcsönhatás feltehetően széles körben elterjedt a növényvilágban, bár az érintett specifikus vegyületek és a válasz erőssége fajonként nagymértékben eltérhet”.