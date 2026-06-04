Több kutatás is arra jutott, hogy a fogyást segítő gyógyszerek jelentősen csökkenthetik a mellrák kockázatát

Három friss tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy a fogyókúrás készítmények összefüggésben lehetnek a világon a második leggyakoribb daganatos betegség, a mellrák kockázatának csökkentésével – számolt be a Guardian az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves chicagói konferenciáján bemutatott eredményekről. Mindhárom kutatásban a GLP-1 gyógyszerek hatásait vizsgálták a kutatók: ezek olyan készítmények, amelyek a szervezetben előforduló glukagonszerű peptid-1 hormont utánozzák, amely segít szabályozni a vércukorszintet és az étvágyat, illetve a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére is használhatók.

Az első kutatásban 110 ezer 45 és 80 év közötti nő adatait visszamenőleg elemezték a kutatók, és azt találták, hogy azoknál, akik GLP-1 gyógyszereket szedtek 30 százalékkal kisebb volt a mellrák kialakulásának valószínűsége, szemben azokkal, akik nem szedték ezeket a készítményeket. A második tanulmány 27 ezer mellrákos beteg egészségügyi adatait vizsgálta. Az eredmények az előző kutatáshoz hasonlóan pozitív tendenciát mutattak, ugyanis miután a kutatók a betegek standard kezelését kiegészítették a fogyást segítő gyógyszerekkel, a halálozási kockázat 30 százalékkal csökkent. A harmadik, Cleveland Clinic által vezetett kutatás 12 ezer daganatos beteget részvételével készült: az eredmények szerint a fogyást segítő gyógyszereket szedőknél a tüdőrák, mellrák, vastagbélrák és májrák esetén 38-50 százalékkal kisebb volt a betegség negyedik stádiumba jutásának esélye.

„Bár vizsgálatunk megfigyeléses jellegű volt, és nem igazolja véglegesen a GLP-1 gyógyszerek és a mellrák előfordulásának csökkenése közötti kapcsolatot, hozzájárul a növekvő bizonyítékhalmazhoz, amely arra utal, hogy érdemes ezeket a fogyást segítő gyógyszereket potenciális rákmegelőző eszközként vizsgálni” – mondta Elizabeth McDonald, a Pennsylvaniai Egyetem radiológiai professzora és az Abramson Cancer Center emlőradiológusa a konferencián. Ugyanakkor Eleonora Teplinsky, a New Jersey-i Valley Health System emlő- és nőgyógyászati onkológiai részlegének vezetője kiemelte, hogy nem lehet biztosan tudni, hogy „a fogyást segítő gyógyszerek potenciális előnyei a rák elleni küzdelemben pusztán a fogyás következményei-e, vagy más tényezők is szerepet játszanak”.

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