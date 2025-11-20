Egy skorpiófaj mérgében olyan molekulát találtak, ami hatékonyan támadja a mellrák kialakulásáért felelős sejteket

A brazil São Pauló-i Egyetem kutatói olyan molekulát azonosítottak a Brotheas amazonicus nevű skorpió mérgében, ami hatékonyan támadja az emlőrák kialakulásáért felelős sejteket. Az Amazonas-kutató Intézet (INPA) és az Amazonas Állami Egyetem (UEA) tudósai szerint az újonnan felfedezett két, immunszupresszív (immunválaszt csökkentő) hatású molekula hasonlóan hathat az emlőrákra, mint a széles körben alkalmazott kemoterápiás gyógyszerek – számolt be a Science Daily.

A kutatók genetikai expressziós módszerekkel fedezték fel a molekulákat, amelyek közül a BamazScplp1 nevű a paclitaxel kemoterápiás szer hatásait is képes lehet elérni: a molekula nekrózist, azaz sejthalált okoz a szervezetben, amit eddig egyetlen másik skorpiófaj mérgében sem fedeztek még fel. A São Pauló-i kutatócsoport kígyóméreg eredetű szerin proteázokkal, azaz fehérjebontó enzimekkel is kísérletezik, amelyek továbbfejlesztésével olyan fibrinragasztó (sebészeti anyag, amely segít a vérzés elállításában) állítható elő, amely a szövetek regenerációját támogathatja.

A São Paulo állambeli Campinasban működő Rákgyógyászati Innovációs Központ (CancerThera) fejlesztéseinek célja alapvetően a diagnózis utáni, célzott kezelések kifejlesztése rákos betegeknek. „Olyan molekulákat kutatunk, amelyek hematológiai daganatokban, főként a myelom multiplexben (a plazmasejtek daganatos megbetegedése), valamint fej-nyaki rákban, májrákban, szarkómákban (kötőszövetekben kialakuló rák), tüdőrákban, vastagbélrákban, gyomorrákban és más tumorokban halmozódnak fel. Emellett a pajzsmirigyrákot is tanulmányozzuk, amelyet régóta radioaktív jóddal kezelnek, de néhány beteg rezisztens. Ezért próbálunk másfajta radioaktív izotóppal új kezelési lehetőséget találni számukra” – mondta Celso Darío Ramos, a CancerThera vezető kutatója.

Ezekkel a kutatásokkal párhuzamosan a São Pauló-i Egyetem dendritikus sejteken (ezek a kórokozók feldolgozásában vesznek részt) alapuló személyre szabott rákvakcinát fejleszt, amely egészséges donorok dendritikus sejtjeit egyesíti a betegek tumorsejtjeivel. A rákvakcinák kifejlesztéséhez a franciaországi Toulouse Onkológiai Intézet (IUCT-Oncopole) kutatói a mesterséges intelligencia mágneses rezonanciás képalkotását is vizsgálják, amivel előre jelezhető lehet a kezelések kimenetele is.