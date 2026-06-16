A macskák jelenléte fokozhatja a gazdájuk stressz-szintjét

Bár a házi kedvencek jelenléte összességében jótékony hatással van a gazdáik mentális egészségére, a stresszoldásban nem nyújtanak segítséget – írja egy, a Frontiers in Psychology folyóiratban megjelent tanulmány. A holland Nyílt Egyetem, a Maastrichti Egyetem és a svájci Bázeli Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy az állattartók kedvenceikkel kialakított pillanatnyi interakciói összefüggenek-e a mindennapi hangulatukkal, illetve, hogy ezek az interakciók csökkentik, vagy növelik a gazdák stressz-szintjét.

A kutatók 188 kutya- és macskatulajdonost vontak be a felmérésbe, akik öt egymást követő napon át, naponta legfeljebb tízszer, véletlenszerű pillanatokban jelentették be érzelmi állapotukat, stressz-szintjüket és azt, hogy hányszor léptek interakcióba a háziállataikkal. Az eredmények azt mutatták, hogy a macskákkal kialakított intenzív interakciók kifejezetten fokozták az emberek stresszérzetét, és a kutyák jelenléte sem bizonyult egységesen stresszcsökkentő hatásúnak. „Az egyik feltételezhető magyarázat az, hogy mivel a macskákkal való interakciók gyakran passzívabbak és kevésbé követelő jellegűek, a magasabb szintű kapcsolat érzelmileg intenzívebb lehet” – idézi a Science Alert Sanne Peeters pszichológust, a tanulmány egyik szerzőjét.

Ugyanakkor a kutatás szerint az állattartó emberek általános hangulata derűlátóbb, mint az állatok nélkül élőké, és mind a macskákkal, mind a kutyákkal együtt töltött idő általában véve növelte a megélt pozitív érzelmek mértékét. „A háziállatokkal való interakció pozitív hatásai a jóllétre valósnak tűnnek, de úgy látszik, nem azért következnek be, mert az állatok segítenek az embereknek jobban kezelni a stresszt annak bekövetkezése pillanatában” – mondta Mayke Janssens pszichológus, a kutatás társszerzője.